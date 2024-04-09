CHP, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını destekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İsrail'e yönelik ihracatın kısıtlanması kararını desteklediklerini belirterek, "Ancak bu kararın, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin barışını korumak için yetersiz kaldığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Demir, Türkiye'nin, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın "halkın baskısı sonucu bu kararı almak zorunda kaldığını" ileri sürerek, şunları kaydetti:
"CHP olarak, İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlanması kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin barışını korumak için yetersiz kaldığını düşünüyoruz. İktidar Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticaretini sürdürmüş ve kısıtlama kararını 185 günlük gecikmeyle almıştır. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir."
İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararının halkın vicdanının sesi olduğunu vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. CHP olarak, ülkemizin çıkarlarına zarar veren ve masum insanların yaşamlarını görmezden gelen her türlü ticarete karşıyız. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı zulmüne ve işgaline karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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