Adli yıl açılışında avukatlar Kadıköy'de bir araya geldi - Son Dakika
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Adli yıl açılışında avukatlar Kadıköy'de bir araya geldi

03.09.2022 10:44
Adli yıl açılışında avukatlar Kadıköy'de bir araya geldi

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından 2022-2023 Adli Yıl Açılışı için Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir tören düzenlendi.

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından 2022-2023 Adli Yıl Açılışı için Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir tören düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aysemin Gülmez'in konuşma yaptığı törene çok sayıda avukat katıldı.

"Umarım hukuk devletinin kurallarına herkesin uyacağı bir siyasi döneme geçeriz"

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Belediye Başkanı seçildiğim gün cübbeyi, yasa gereği çıkarmam gerekiyordu. Bir tek evlendirme dairesinde nikah kıyarken cübbe giyiyorum. Onun haricinde özlemle o cübbeyi saklıyorum. Bugün Dünya Barış ve adli yılın açılış günü. Barışın olmadığı yerde hukuk ve adaletten söz edilmez. Hukukun ve adaletin olmadığı yerde de barıştan söz edilmez. Umarım çok kısa bir süre içerisinde hukukun her alanda tecelli edeceği hukuk devletinin kurallarına herkesin uyacağı bir siyasi döneme geçeriz. Sizin mücadelenizle, sizin katkılarınızla bunu başarabileceğimize inanıyorum" dedi.

"Eşitlik, özgürlük, adalet akıl ve ahlak bağlamında hepimiz yan yanayız"

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu konuşmasında avukatlarla genellikle adliye koridorlarında hakkında açılan davalar sürecinde bir araya geldiğini, avukatlık mesleğini icra edenlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkede yeniden adaletin, yeniden hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için hepimize ne kadar büyük görev düştüğünü biliyoruz. Bir araya gelerek herkes için adaleti ve herkes için hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için, çalıştığım yer farklı olsa da siyasi bakışımız, partilerimiz farklı olsa da bu ülkeye ahlak ve adalet bağlamında yan yana, inanarak, korkmadan ve yılmadan mücadelemize olan inancımızı tazeleyeceğimiz bir gün bugün. Eşitlik, özgürlük, adalet, akıl, ahlak bağlamında hepimiz yan yanayız."

"Bilgimizle, özgüvenimizle, hukukçu kimliğimizle seçim güvenliğini sağlayacağız"

Buluşmaya katılan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sandık örgütlenmesi ve avukatların sandık başlarında görev almalarıyla ilgili İstanbul'un Türkiye'ye çok güzel bir örnek olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "Bizler bilgimizle, özgüvenimizle, hukukçu kimliğimizle seçim güvenliğini sağlayacağız. Bunun için Hukuk Komisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Yapacağımız çok iş var. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı ve baroları anayasanın içine koyacağız. Anayasada yer alacak savunma ve avukat. Çoklu baro uygulamasına son vereceğiz. Barolarda temsilde adalet sağlayacağız. Bunların hepsini hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Yaklaşık bin avukatın katılımı ile CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenen buluşmada Gezi tutsağı Can Atalay'ın dayanışma mesajını da CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı Av. İsmail Emre Telci okudu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Kadıköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adli yıl açılışında avukatlar Kadıköy'de bir araya geldi - Son Dakika

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