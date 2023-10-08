CHP İstanbul İl Kongresi\'nde Arbede Çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde yine arbede çıktı. İl Başkan Adayı Özgür Çelik'in konuşma yaptığı sırada Cemal Canpolat 'ı destekleyenlerle, Çelik'i destekleyenler arasında arbede yaşandı. Daha önce de Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında arbede yaşanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38'ince Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma yaptığı sırada, Cemal Canpolat'a destek verenlerle Çelik'e destek verenler arasında arbede yaşandı. Diğer partililerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha önce de Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında salonda arbede yaşanmıştı.