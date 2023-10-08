CHP İstanbul İl Kongresi'nde Arbede Çıktı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Kongresi'nde Arbede Çıktı

CHP İstanbul İl Kongresi\'nde Arbede Çıktı
Son Güncelleme: 08.10.2023 21:20

Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde, başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma yaptığı sırada Cemal Canpolat'a destek verenlerle Çelik'e destek verenler arasında arbede yaşandı. Daha önce de Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında salonda arbede yaşanmıştı.

CUMHURİYET Halk Partisi 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde yine arbede çıktı. İl Başkan Adayı Özgür Çelik'in konuşma yaptığı sırada Cemal Canpolat'ı destekleyenlerle, Çelik'i destekleyenler arasında arbede yaşandı. Daha önce de Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında arbede yaşanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38'ince Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma yaptığı sırada, Cemal Canpolat'a destek verenlerle Çelik'e destek verenler arasında arbede yaşandı. Diğer partililerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha önce de Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında salonda arbede yaşanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Kongresi'nde Arbede Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Kongresi'nde Arbede Çıktı - Son Dakika
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