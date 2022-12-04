CHP'li Mahmut Tanal, "Bir hafta mahkûm gibi yaşayalım" sözleri sonrası cezaevine girmek için başvuruda bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yaşanan sorunların daha iyi anlaşılması adına 1 haftalığına cezaevine girmek için başvuruda bulundu.

"TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SORUNLARINI YERİNDE GÖRELİM"

Sözcü'nün haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Hakları Komisyon toplantısında, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını yerinde görmek için cezaevine girme önerisi yaptı. Tanal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Komisyon üyeleri olarak bir hafta boyunca farklı cezaevlerinde kalalım; mahkûm gibi yaşayalım. Aynı havayı soluyarak, aynı ortamda kalalım. Bu yöntemle daha sağlıklı tespitler olur. Kendiniz cezaevinde bir hafta kaldığınızda, hazırladığınız raporun içeriği, başkalarının aktardığı bilgilerle hazırlanandan çok daha farklı olacaktır.

TRT'DE YAYINLANAN PROGRAMI ÖRNEK GÖSTERDİ

TRT Belgesel'de 'Ailenin Yeni Üyesi' adında bir program var. Program sunucusu yabancı ailelerle aynı sofraya oturuyor, aynı ortamda bulunuyor, aynı işi yapıyor. Bu şekilde o ailelerin yaşadığı sıkıntıları bizzat kendi yaşayarak anlıyor."

AK PARTİLİ İSİMDEN "MAHMUT TANAL İÇERİ GİRSİN" ÖNERİSİ

Cezaevleri Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise "Hepimizin yerine Mahmut Tanal içeri girsin, bir hafta kalsın, sonra gelip bize gözlemlerini anlatsın'' karşılığını verdi.

TANAL BAŞVURUDA BULUNDU

Tanal da, "Ben hazırım" diyerek Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a cezaevine girmek için başvuruda bulundu.