Üye Girişi
CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi

17.11.2021 16:12

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışman Erdoğan Toprak, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışman Erdoğan Toprak, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toprak, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda CHP'ye karşı çok büyük bir ilgi olduğunu öne sürdü.

Bu ilgiden dolayı mutlu ve memnun olduklarını belirten Toprak, "Ama bunun da bize bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Bu sorumluluğun gereği olarak, Anadolu'yu adım adım dolaşarak hasar tespiti yapıyoruz, sıkıntıları alıyoruz ve bu sıkıntılarla ilgili projeler hazırlıyoruz. Bu projeleri iktidara geldiğimizde, inşallah hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toprak, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Gün artık birlik ve beraberlik olma günüdür. Gün kenetlenme günüdür. Geçmişle helalleşme günüdür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti zor bir süreçten geçiyor. Emperyalist güçler, dış güçler Türkiye'yi parçalamaya niyetli. Burada birlik ve beraberlik içinde olabilmemiz için helalleşmemiz lazım. Millet ittifakı olarak toplumun tüm kesimiyle iletişim içerisindeyiz. Bizim içimizde mütedeyyini de var, milliyetçisi de var, sağcısı da var, solcusu da var. Ama hepsinin ortak paydası var. Bu ülkeye, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmak. Onun için biz bir araya geldik ve adım adım iktidara doğru gidiyoruz. İnşallah bu kervan iyi bir sonuçla sonuçlanır, sandıkta bunu taçlandırırız. Gün beraber ve birlik olma günüdür. Bugün Kayseri'ye uğramamızın nedeni de bu. Bize kim oy verir vermez ama biz Türkiye'nin gerçeklerini arkadaşlarımızla beraber anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda sağ sol ayrımı yapacak dönemde değiliz. Şu anda biz demokrasi ile cumhuriyeti ayakta nasıl tutarız, bu ülkeyi nasıl parçalanmadan tekrar selamete çıkarırız ona bakıyoruz."

Toprak, daha sonra partililerle bir süre sohbet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi
CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi
CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi
CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi
CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi
CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika

Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor 16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi 15:51 Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arda Turan'dan ince gönderme 15:33 Arda Turan'dan ince gönderme Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Düzce'de daha büyük deprem olacak mı? Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?         
16:22
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti         
16:03
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Toprak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement