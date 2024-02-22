CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İZTO\'yu ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, ziyarette seçilmesi halinde gerçekleştireceği projelerini anlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cemil Tugay, kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'nin en yetenekli plancıları ile çalışıldığını belirterek, seçildiği takdirde siyasi konuları bir kenara bırakacağını ifade etti.
Belediye yönetimindeki "statükocu anlayışın" değişeceğini vurgulayan Tugay, şunları kaydetti:
"Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam siyasi konuları bir kenara bırakacağım. Laiklikten, demokrasiden, insan haklarından asla ödün vermem, CHP'liyim ama bunun dışında şehirle ilgili verilecek tüm kararlarda tüm siyasi iradelerle, şehri temsil eden kurumlarla hepimiz birlikte bir doğruda çabalayarak şehir için en doğru kararı birlikte vermeliyiz. Burada 9 tane üniversite var. Bir sürü hocamız, bilirkişimiz, profesörümüz var. Türkiye ve dünyanın en uzman insanlarını getirelim anlatsınlar. Bu şehrin bir anayasası olsun. O anayasayı yazıp yürüyelim."
Tugay, yarım kalan Karşıyaka Opera binasının kongre merkezi haline getirilmesi fikrini konuştuklarını, mimarlardan olumlu yanıtlar geldiğini de belirterek, "Tabii ki bunların hepsini birlikte oturup değerlendirerek tartışmaya açıp hep birlikte değerlendirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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