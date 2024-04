CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay\'tan teşekkür açıklaması

Politika

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütüne; bütün bireylerine, bütün üyelerine dün sandıklarda görev alan tüm değerli arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, bize oy veren tüm seçmenlere ve tabii ki oy vermeyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmileşmeyen sonuçlara göre; CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, dünkü gerçekleşen yerel seçimlerde büyük bir zafer kazandıklarını dile getirerek, "Hem İzmir'de hem Türkiye'nin pek çok yerinde şu anda resmi olmayan sonuçlara göre 14 tane büyükşehir, 20 tane il, 337 tane ilçeyi ve 48 tane beldeyi kazanmış durumdayız. Toplamda 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de kazanmış durumda" diye konuştu.

"İzmir, Cumhuriyet'in kalesi"

Bu görevleri ne kadar istediklerini halka anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Tugay, "Başarılı olmak için çok çalışmaya hazır olduğumuzu, insanlarımıza anlatmak için çok çaba gösterdik. Ama yıllar içerisinde beklemediğimiz sonuçlar ala ala biz de açıkçası acaba beklemediğimiz bir sonuç olur mu diye endişe içerisindeydik. Ben İzmir'den her zaman emin oldum. Bunu konuşmalarımın hepsinde anlattım. İzmir'de neyi temsil ettiğimizi biliyoruz. İzmir, Cumhuriyet'in kalesi olduğu için Atatürk ilkelerine bağlı insanların kalesi olduğu için, çağdaş yaşamı, laikliği benimsediği için, kendisine sosyal adaleti istediği için halk, her zaman kendisini temsil etmeyi en yakın parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemiştir. Bundan vazgeçmeyeceğini biliyorduk. O nedenle en dünkü sonucu bekliyordum. Emindim" dedi.

"Halkımıza bu teveccühleri için minnettarım"

Hayallerinin ve isteklerinin tüm ilçeleri kazanmak olduğunu dile getiren Tugay, "Sadece iki tane ilçeyi ne yazık ki küçük farklarla kaybettik. Ama şunu da gördük, şunu da gördüm. 30 ilçede Büyükşehir Belediyesine en fazla oyu yine bana verdi. Halkımıza bu teveccühleri için minnettarım. Bu aynı zamanda bir beklentinin ifadesidir. Büyükşehir Belediyesinde benden çok iyi bir hizmet beklediklerinin ifadesidir. Bana inandıklarının ifadesidir. Onun için minnettarım. Bana verdikleri görevin anlamını biliyorum. Bu görevin gereğini yerine getireceğim. Biz bu görevleri tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Öncelikle belediye çalışanı arkadaşlarımızdan ama arkamızda her zaman dev bir ordu gibi duran parti örgütümüze, bize gönül veren seçmenlerimizle, halkımızla beraber yapıyoruz bu görevleri. Bize inanan insanlarla beraber yapıyoruz. Ama hizmette adaletimizin olacağını defalarca dile getirdim. Bugün itibariyle benim için nereden, ne kadar oy aldığımızın hiçbir önem yok. Önümüzdeki dönem şehrimize vereceğimiz hizmetlerdir esas olan. Bize insanlarımızın verdiği bu sorumluluğun neleri kapsadığını gayet iyi biliyorum. Bu güvenin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke"

Kaybedilmiş olan umudu insanların yüzünde tekrar gördüğünü vurgulayan Tugay, "Bugün mutluluğu insanlarımızın yüzünde gördük. Bize dokunuşları, bize sarılışları çok farklıydı. Bunların hepsi çok özel şeyler, anlamları çok büyük. Bize yüklediği sorumluluklar da çok büyük. Bunun gereği yerine gelecek. Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke milletimiz çok iyi şeyleri hak ediyor. Üzerimize düşen şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. İlkelerimizden asla ödün vermemek, dürüstlüğümüze bir gram leke sürdürmemek. Böyle bir belediye hizmeti dönemi görecek İzmir'imiz. İzmir'imizin 30 ilçesi ve Türkiye'mizin dört bir köşesi. Ben bu süreçte her biri ayrı ayrı çok değerli katkılar veren tüm parti üyelerimizi sayın il başkanımızın ve il yönetimimizin nezdinde kutluyorum, her birisine çok büyük minnet borçluyuz. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de bize verdikleri bu desteği, bize duydukları bu güveni boşa çıkarmamak, onları mahcup etmemek için ne gerekiyorsa bunu ben ve arkadaşlarım yapacağız bunun sözünü veriyorum. Bugünden sonra Türkiye başka bir ülkedir. Bugünden sonra Türkiye umutla dolu bir ülkedir. Özellikle gençlerimizin bu umuda ihtiyacı olduğunun çok farkındayız. O nedenle çok çalışacağız" dedi.

"Güzel bir sabaha uyandık"

Çok güzel bir sabaha uyandıklarını ifade getiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu "14 Mayıs'tan sonra umudunu yitirmiş gençlerimiz bu sabaha büyük bir umutla gözlerini açtılar. Dünden beri gelen tüm telefonlarda halkımızdan o kadar güzel duygular bize akıyor ki bu duyguları vatandaşlarımıza yaşatan başta Genel Başkanımız Özgür Özel, genel başkan yardımcılarımız, parti emekçilerimiz ve parti yöneticilerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR