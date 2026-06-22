CHP İzmir'de Devir Teslim Gerilimi

CHP Genel Merkezince İzmir İl Başkanlığına atanan ve göreve dün başlayan Utku Gümrükçü, "Örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle dün akşam itibarıyla kan dökmeden, polisi çağırmadan CHP'yi teslim aldık." dedi.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Gümrükçü, önce gazetecilere İl Başkanlığını gezdirerek dün akşam binaya geldiğinde yaşanan gerginliği anlattı.

Gümrükçü, ülke ve kent genelinde yaşananların, CHP tüzüğüyle örtüşmeyen konular olduğunu ifade ederek, gerginlikleri yumuşatmak için çiçek gönderdiğini ancak CHP'li yöneticiler tarafından çiçeği getiren kişinin tartaklandığını ileri sürdü.

Uzun yıllardır CHP üyesi olduğunu belirten Gümrükçü, "Gençlik, kadın kollarında, ilçe örgütlerinde çalışan arkadaşları 'bar fedaisi' olarak tanımlayıp onların CHP'li olduğundan bile bihaber olan arkadaşlar, maalesef CHP'de dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşattılar." dedi.

Gümrükçü, sükunetle ve parti teamüllerine uygun şekilde devir teslim törenini gerçekleştirmek için defalarca il yöneticileriyle görüştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Her seferinde 'Polisle gelsin, mahkemeyle gelsin.' yanıtını aldım. Taktığım kravata, giydiğim gömleğe, elimde taşıdığım çiçeğe bile laf söyleyecek denli kendinden geçmiş siyasi bilinç ve nezaket sahibi olmayan insanlar tarafından içeriye alınmak istemedik. Bunun sonucunda taban harekatıyla, örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle dün akşam itibarıyla kan dökmeden, polisi çağırmadan CHP'yi teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim."

Kimseyi partiden dışlamayacağını dile getiren Gümrükçü, bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngördüklerini ifade etti.

Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesine de değinerek, "Ben Çiğli, o Karşıyaka Belediye Başkanı'ydık. Arada böyle küçük ilçesel tartışmalarımız olmuştur ama kişisel sorunlarımız olmamıştır. Bu son süreçte bir algı yaratıldı. CHP'ye katkı koyacak, katkı koymak isteyen herkese kapımız açıktır." dedi.

Gümrükçü, İl Başkanlığı'nda dün yaşananlarla ilgili disiplin sürecinin olacağını sözlerine ekledi.