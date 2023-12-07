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CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek - Son Dakika
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CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmesinde yerel seçimde iş birliği konusu ele alındı. İş birliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif gidebileceği öğrenildi.

07.12.2023 - 00:48,  Güncelleme: 01:22
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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif götürebileceği iddia edildi.

Yerel seçimde iş birliği teklifine İYİ Parti'den ret yanıtı alan CHP ittifak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüşme gerçekleştirdi.

İNCE: SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ MESELESİNİ ELE ALDIK

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda bu görüşmede yerel seçimde iş birliği konusunun ele alındığını söyledi. Saymaz, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" dedi. Muharrem İnce de görüşmeyi doğrulayarak, Saymaz'a "Seçimde işbirliği meselesini ele aldık" dedi.

CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek

İZMİR ADAYLIĞI TEKLİF EDİLECEK

Muharrem İnce, gelecek hafta CHP lideri Özgür Özel'le görüşüleceği de öne sürüldü. Saymaz'ın aktardığına göre "Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz"dedi.

Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif edilebileceğini duyduğunu belirtti.

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SON DAKİKA: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek - Son Dakika
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