Bakan Göktaş, CHP\'li Nazlıaka\'yı kabul etti! Kadınların tepki gösterdiği düzenleme için müjde

Politika

CHP Kadın Kolaları Başkanı Aylin Nazlıaka, "9. Yargı paketinde kadınlar için tehdit niteliğinde duran kadının soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. Yargı paketinde çıkartıldığı müjdesini vermek isterim" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'A CHP'DEN DOSYA

Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüşmesinden sonra TBMM'de açıklama yaptı. Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüştüklerini belirterek, "Ben Sayın bakana bir dosya sundum bu dosyada CHP olarak Bakanlığın alanı içinde olan politikalarımız, sorunlar ve buna dair çözüm önerilerimizi sunduk. Aynı zamanda bu toplantıya gelmeden önce Türkiye Kadın Hareketi ile bir takım istişarelerde bulunduk. Onlardan bize iletilen bilgileri ve dosyayı kendisine ilettim. Sayın Bakan bu dosyaya bakacak, CHP olarak sunduğumuz dosyadaki bazı sorulara yazlı cevap verecek" ifadelerini kullandı.

"BAKANIN BİZİMLE BENZER DÜŞÜNDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Nazlıaka, kadına şiddet konusunda konuştuklarını aktararak, "Kadın, çocuk hakları, yaşlıların, yoksulların sorunları, engellilerin sorunların, şehit aileleri ve gazilerin sorunları, Romanlar, Türkiye'deki tüm kırılgan gruplara dair görüşleri içerdik, buna dair sorun ve çözüm önerilerini ilettik. Sayın Bakanla birçok konuda istişare yapabileceğimiz, görüşme yapabileceğimizi anlamış olduk. Medeni Kanun kadınlar için eşit yurttaşlık bildirgesi niteliğinde. Adalet Bakanı'nın çeşitli, söylemleri olmuştu. 'Medeni Kanunu sil baştan yazacağız' demişti. Bu da biz kadınları teyyakkuza geçirmişti. Sayın Bakanın bu konuda bizimle benzer şekilde düşündüğünü gördük. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması olmuştu. 'Eğer kız okulları açılırsa katma eğitime son verilirse, birçok aile kızlarını daha çok okula gönderir'. Oysaki bizler laik, çağdaş, bilimsel, karma eğitimden yanayız. Bu konuda da uzlaştığımızı söyleyebilirim. Ayrıca 6284 sayılı kanunun budanmaması noktasında ortaklaşabileceğimizi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Veri eksikliğine ilişkin çalışma yapıldığını öğrendiğini kaydeden Nazlıaka, "Şu anda kadın cinayetlerine ilişkin verileri 'Kadın Cinayetlerini durduracağız' platformundan alıyoruz. Şüpheli ölümlerin üzerine gidilmesi konusunda değerlendirme yaptık. Şüpheli ölüm yoktur, üzeri kapatılan bir dosya vardır, korunan katil vardır demeye devam ediyoruz. Bu konuda bir takım istişareler bulunmak mümkün diyoruz" diye konuştu.

"KADININ SOYADI DAYATMASI YARGI PAKETİNDEN ÇIKARILDI"

9. yargı paketinde kadının soyadına yönelik olarak Nazlıaka, "9. Yargı paketinde kadınlar için tehdit niteliğinde duran kadının soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9. Yargı paketinde çıkartıldığı müjdesini vermek isterim. Bu kadınlar açısından çok önemli bir konuydu" dedi.

Nazlıaka görüşmesinin ayrıntılarını yarın saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'nde yapacağı basın toplantısında paylaşacağını bildirdi.

SOYADI DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Kadının Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanma Hakkı: Yeni düzenleme, kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanma hakkını kısıtlayarak, evlendikten sonra eşinin soyadını almasını öngörüyor.

Çifte Soyad Kullanımı: Kadınların, evlendikten sonra kendi soyadlarını eşlerinin soyadı ile birlikte kullanmalarına izin verilmesi, ancak bu hakkın kapsamının daraltılması.