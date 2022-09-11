CHP'den kadın istihdamı raporu - Son Dakika
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CHP'den kadın istihdamı raporu

11.09.2022 13:00
CHP'den kadın istihdamı raporu

??????? CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK), kadın istihdamına ilişkin hazırladıkları raporu sunacak.

??????? CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK), kadın istihdamına ilişkin hazırladıkları raporu sunacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, kadın kollarının hazırladığı ve yarın MYK'ya sunulacak raporda, kadın istihdamına yönelik çalışmalar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aylin Nazlıaka, kadın istihdamını artırmaya ilişkin yol haritası hazırladıklarını belirterek, Türkiye'de kadının istihdamdaki yerini, kayıt dışı istihdamla mücadeleyi, sağlık ve sosyal haklar temelinde kadını güçlendirmeyi ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin, OECD ülkeleri içinde en düşük kadın istihdamı oranına sahip ülke konumunda olduğunu ifade eden Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Kadınların geleneksel roller içine hapsedildiği ve istihdamın dışına itildiği bir gerçek. Aynı işi yapan kadın ve erkek arasındaki maaş farkı en az yüzde 20. Türkiye'de kadınlar, kayıt dışılıkla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Çalışma hayatının içindeki her 10 kadından 3'ü kayıt dışı çalışıyor. İktidara gelip ülkeyi yönettiğimiz ilk 5 yıl içinde 6 milyon kişiye yeni istihdam yaratacak politikalar ürettik. Her üç yeni istihdamdan ikisi, yani 4 milyonu kadınlara ait olacak.Mesleklerdeki cinsiyet ayrımcılığını da ortadan kaldıracağız, tıpkı bugün bizim belediyelerimizin kadın itfaiyeciler, kadın vatmanlar, kadın otobüs şoförleri istihdam ettiği gibi biz de kadının her meslekte istihdam edilmesini sağlayacağız. Özel sektörde yüzde 35'ten yüzde 50 oranına kadar kadın istihdam eden firmalara özel teşvikler uygulayacağız. Çocuk sahibi olmak için işten ayrılan kadınların yeniden işe dönmesi halinde de işveren, vergi teşviki alacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi de tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi iktidarımızda uygulamaya girecek."

Aylin Nazlıaka, sosyal devlet olmanın gereği olarak yoksul hanelere Aile Destekleri Sigortası projesini uygulayacaklarını ve yapılacak ödeneği kadının hesabına yatırılacağını aktardı.

CHP Kadın Kollar Genel Başkanı Nazlıaka, kadın istihdamına ilişkin temel sorunun, toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu, bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den kadın istihdamı raporu - Son Dakika

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