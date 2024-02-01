CHP Karaburun\'da Nurşen Balcı\'ya Tepki

CHP Karaburun'da Nurşen Balcı tepkisi
İZMİR - CHP'nin Karaburun Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı, Karaburun ziyareti sırasında partililer tarafından tepkiyle karşılandı. Partililer, Balcı'yı 'kırmızı kart' gösteren ve 'ithal aday istemiyoruz' pankartlarıyla karşıladı.
CHP İzmir'de, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adayların belirlenmesinin ardından, Karaburun ilçesinde Nurşen Balcı aday gösterildi. Balcı, aday gösterilmesinin ardından CHP Belediye Başkan Adayı olduğu Karaburun'a gelerek, CHP Karaburun İlçe Örgütü'ne ziyarette bulundu. İddiaya göre Balcı, CHP Karşıyaka İlçe Örgütü mensuplarıyla beraber geldiği CHP Karaburun İlçe Örgütü'ne girmek için partililerin beklediği ana giriş kapısı yerine bir kahveden geçiş yaptı. Orada partililer tarafından tepkiyle karşılanan Balcı'ya, 'kırmızı kart' gösteren ve 'ithal aday istemiyoruz' pankartları gösterildi.
"Aday adaylarımız da küstürülmemeli"
Karaburun İlçe Yönetimi etrafında toplanan Karabunlular, Yarımada'da partinin bayrağının dalgalanması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yöneticilerinin aldıkları kararın, Karaburun halkının kabul edebileceği bir karar olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca CHP'nin ilçe halkını ve örgütünü yok saymasının kabul edilebilir olmadığını, bu tercihle 2004'te sağ siyaset tercihinin yerine geçen ve o günden bu yana dalgalanan CHP bayrağının siyaset gönderinden ineceği uyarısında bulundular. Partililer aynı zamanda "Karaburun'dan dosya alan aday adayları arasından seçim yapılmalı. Başarılı Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan gibi diğer aday adaylarımız da küstürülmemeli. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok" görüşünü CHP Genel Merkezi'ne mesaj olarak iletti.
"Seçimi kazanma şansımız yoktur"
Eski Belediye Başkanı Serdar Yasa ise "Karaburun hep kazanmıştır. Ancak Börklüce döneminden bu yana haksızlıklara karşı çıkmıştır. Doğruya doğru, eğriye eğri Karaburun" dedi. Yarımada'nın en küçük ilçesi olduklarını vurgulayan CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı ise, Karaburunluların tanımadığına oy vermeme tercihinde olduğunu söyledi. Subaşı, "Ben de ithal başkan adayı istemiyorum. Seçimi kazanma şansımız yoktur. Bizim insanımız tanımadıktan sonra oy vermiyor. Bu açıdan sıkıntılıyız. Büyük bir ilçemiz yok. Mesela Buca'da insanlar partisine oy veriyor. Bizde böyle bir durum yok" diye konuştu.
"CHP kazanacak"
CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı ise ilçe ziyaretindeki tepkilerin duygusal olduğunu aktararak, "CHP'den asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. CHP kazanacak, biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ilçe yönetim kurulu üyeleri ile düzenlenen bir saat kapalı toplantının ardından, kentten ayrılmak üzere otomobiline binen Balcı, 'ithal aday istemiyoruz' pankartları ve 'istifa' sloganlarıyla Karşıyaka'ya uğurlandı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
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