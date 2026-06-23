CHP Kayseri İl Başkanı Gözbaşı Görevden Alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor. Alınan son kararla birlikte CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi. Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan koltuğa ise Okan Marzıoğlu atandı. - KAYSERİ