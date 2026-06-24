CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu Atandı

CHP Genel Merkezi tarafından Kayseri İl Başkanlığına atanan Okan Marzıoğlu, il başkanlığı binasına gelerek görevine başladı.

Güvenlik önlemleri altında parti binasına gelen Marzıoğlu ve beraberindeki partililer, Melikgazi İlçe Başkanlığının bulunduğu kata geçti.

Görevden alınan İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve beraberindekiler ise güvenlik önlemleri eşliğinde binadan ayrıldı.

Binanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gözbaşı, dertlere derman olmak için mahalle mahalle, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini, partinin gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu söyledi.

Açıklama sırasında partililer arasında sözlü tartışma yaşandı.

Gözbaşı ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki Özgür Özel'in fotoğraflarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü ve burada İstiklal Marşı'nı okuyarak dağıldı.

Göreve başlayan Marzıoğlu ise odasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı.

Marzıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimseyi dışlamadan, kırmadan, ötekileştirmeden tüm yöneticiler ve partililerle aynı çatı altında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Parti binası içerisindeki duvarlara çeşitli yazılar yazılmasına ilişkin Marzıoğlu, "Baba ocağı dediğimiz bir yere böyle zarar verilmez. Biz onları da dışlamak istemiyoruz ama herkes kendine yakışanı yaptı." dedi.