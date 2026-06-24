CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu Atandı

CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu Atandı
24.06.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Marzıoğlu, güvenlik önlemleri altında Kayseri İl Başkanlığı görevine başladı. Gözbaşı ise açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi tarafından Kayseri İl Başkanlığına atanan Okan Marzıoğlu, il başkanlığı binasına gelerek görevine başladı.

Güvenlik önlemleri altında parti binasına gelen Marzıoğlu ve beraberindeki partililer, Melikgazi İlçe Başkanlığının bulunduğu kata geçti.

Görevden alınan İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve beraberindekiler ise güvenlik önlemleri eşliğinde binadan ayrıldı.

Binanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gözbaşı, dertlere derman olmak için mahalle mahalle, kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini, partinin gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu söyledi.

Açıklama sırasında partililer arasında sözlü tartışma yaşandı.

Gözbaşı ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki Özgür Özel'in fotoğraflarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü ve burada İstiklal Marşı'nı okuyarak dağıldı.

Göreve başlayan Marzıoğlu ise odasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı.

Marzıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimseyi dışlamadan, kırmadan, ötekileştirmeden tüm yöneticiler ve partililerle aynı çatı altında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Parti binası içerisindeki duvarlara çeşitli yazılar yazılmasına ilişkin Marzıoğlu, "Baba ocağı dediğimiz bir yere böyle zarar verilmez. Biz onları da dışlamak istemiyoruz ama herkes kendine yakışanı yaptı." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

16:00
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.