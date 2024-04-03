CHP Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yeniden seçildi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kırşehir'de, 99 bin 50 seçmen sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 74 olduğu şehirde İYİ Parti, Zafer Partisi ve Deva Partisinin üç adayının toplamı 2 bin 908 oy aldı. CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı ve Adayı Selahattin Ekicioğlu 37 bin 377 oy alırken, CHP Kırşehir siyasi tarihinin de ilk kez en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu. AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan ise, 26 bin 462 oy aldı.

Gerginliğin yaşandığı ilçeyi BBP aldı

Öte yandan; 24 oy farkının yaşandığı ve seçmenler arasında tartışmaların çıktığı Mucur ilçesinde ise YSK, MHP tarafından yapılan itirazları reddetti. İlçede kesin olmayan sonuçlara göre BBP'nin Adayı Ali Şahin 2 Bin 180 oy, rakibi MHP'nin Adayı Fatih Yıldırım ise 2 bin 148 oy almıştı. - KIRŞEHİR