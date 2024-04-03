CHP Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yeniden seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kırşehir'de, 99 bin 50 seçmen sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 74 olduğu şehirde İYİ Parti, Zafer Partisi ve Deva Partisinin üç adayının toplamı 2 bin 908 oy aldı. CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı ve Adayı Selahattin Ekicioğlu 37 bin 377 oy alırken, CHP Kırşehir siyasi tarihinin de ilk kez en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu. AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan ise, 26 bin 462 oy aldı.
Gerginliğin yaşandığı ilçeyi BBP aldı
Öte yandan; 24 oy farkının yaşandığı ve seçmenler arasında tartışmaların çıktığı Mucur ilçesinde ise YSK, MHP tarafından yapılan itirazları reddetti. İlçede kesin olmayan sonuçlara göre BBP'nin Adayı Ali Şahin 2 Bin 180 oy, rakibi MHP'nin Adayı Fatih Yıldırım ise 2 bin 148 oy almıştı. - KIRŞEHİR
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Ayvalık ilçesinde yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ergin, seçim sonrası yaptığı konuşmada herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı ve Ayvalık için en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını teslim aldı ve görevine başladı. Dündar, hizmet odaklı bir anlayışla Çarşamba ilçesine hizmet etmeyi hedefliyor.
AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
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