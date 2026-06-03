CHP Kurultayı İçin Zaman Daralıyor

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapması bir varlık yokluk meselesidir. Eğer bu süre kaçırılır ve 6 yıllık kesin süre aşılırsa, o siyasi partinin seçimlere girmesi engellenir, malları hazineye irat kaydedilir. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda geçmişte vermiş olduğu net kararlar vardır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet verecek bu riski almak mümkün değildir" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, bazı milletvekilleri ile TBMM'de bir araya geldi. Toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, mahkeme kararıyla belde statüsünü yeniden kazanan 6 noktada bu hafta sonu seçim yapılacağını ve Özgür Özel'in cuma ile cumartesi günleri Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Amasya ve Nevşehir illerinde seçim çalışmalarına katılacağını duyurdu. CHP'nin son seçimlerden birinci parti olarak çıktığını söyleyen Emre, "Cumhuriyet Halk Partisi, son seçimlerin birinci partisi olarak iktidara yürüyen bir partiyken, Adalet ve Kalkınma Partisi eline geçirdiği yargı kollarıyla yargıyı kullanarak partimize karşı büyük bir kumpasa girişti. Bu kumpas karşısında gerek yurttaşlarımızın tepkisi gerekse partimizin bir bütün olarak meşru yönetimin yanında olduğunu açıklaması karşısında iktidar tarafı uzunca bir sessizliğe büründü. En sonunda Sayın Erdoğan'ın 'Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz' açıklaması, aslında tam merkezinde olduğu bir işi inkar etmek zorunda kaldığını ortaya çıkaran gelişmeler sonrasında yapılmıştır" dedi.

'İMZA SAYISI 850'Yİ AŞTI'

Partiyi hızla kurultaya götürmek amacıyla delegelerden imza toplamaya başladıklarını aktaran Emre, "Mahkemece verilen butlan kararıyla İstanbul il örgütü görevden uzaklaştırılmıştı. Bu nedenle İstanbul'u düşerek 1134 kurultay delegemiz bulunuyor. Daha ilk gün 600'ün üzerinde delegeye ulaşmıştık, ikinci günün sonunda ise bu sayı 850'nin üzerine çıktı. Hedefimiz 1000 sayısını aşan bir rakamla ulusal olağanüstü kurultay için imzaları tamamlamaktır. Nasıl bir organizasyon olduğunu, nasıl bir birliktelik olduğunu görmek isteyen gözler zaten görüyor. Biz seçilmişlerin sözcüsü olarak her zaman kanundan, Anayasa'dan, AİHM kararlarından ve Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinden örnekler vererek konuşuyoruz. Bunun tersini savunanlar ise 'Kaynağı neresi' dediğimizde bir kaynak gösteremiyorlar. İstanbul'da tedbir kararı ve geçici bir kurul varken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) izin vermiş ve seçimler yapılmıştır. Seçim hukuku tarihimizde bunun çok sayıda örneği mevcuttur. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararı delege iradesini ve parti tüzüğünü ortadan kaldıramaz; tüzük çok açıktır" ifadelerini kullandı.

Verilen mahkeme kararının görevdeki Genel Başkan, MYK, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) uzaklaştırarak, geçmiş dönemdeki kurulları geçici ve tedbiren göreve getirdiğini belirten Emre, "Mahkeme iade yazarken Genel Başkan, PM ve YDK yazmış ama Merkez Yönetim Kurulu'nu yazmamış. Niye; çünkü o MYK çoğunlukla bu butlan işinin karşısında duruyor. Buradan bile yapılan siyasi mühendisliği görebiliyoruz" dedi.

'BU RİSKİ ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Emre, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, partilerin iki yılda bir olağan kongrelerini yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Bir yıl uzatma hakkı vardır. Mahkemece verilen iptal kararı sonrasında 4-5 Kasım 2023 tarihine dönüldüğü ve en son geçerli kurultayımız Temmuz 2020 gösterildiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapması bir varlık yokluk meselesidir. Eğer bu süre kaçırılır ve 6 yıllık kesin süre aşılırsa, o siyasi partinin seçimlere girmesi engellenir, malları hazineye irat kaydedilir. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda geçmişte vermiş olduğu net kararlar vardır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet verecek bu riski almak mümkün değildir. Bu konu tartışmasız nettir. Biz asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Bizim yolumuz, boynundaki idam fermanına rağmen sadece millete güvenerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur" diye konuştu.

Emre, Meclis Başkanlığı'nın CHP grup toplantılarına ilişkin mevzuata uygun görüş bildirdiğini ve seçilmiş grubun iradesine işaret ettiğini belirtti. Özgür Özel'in milletvekilleriyle gruplar halinde istişare turları yürüttüğünü kaydeden Emre, parti içindeki muhalif isimlerin de kurultayın aciliyeti ve kaçınılmazlığı konusunda kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyledi.