CHP Kurultayı İddiaları ve Türkiye\'de Yargı Bağımsızlığı Tartışmaları

Politika

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, CHP kurultayına ilişkin iddialarla ilgili, "Bunun hukuki bir süreçle bağlantılandırılması mümkün değildir. Bal gibi CHP'yi karıştırmak için siyasi bir çaba var" dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız davranmadığını ve vatandaşların erken seçim talebinde bulunduğunu söyledi. Günaydın, parti içerisinde yürütülen Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçim süreci ile ilgili, "17 ila 21 Şubat tarihleri arasında imza sürecini başlatacağımızı daha önce duyurmuştuk. Cuma günü saat 17.00'ye kadar imza süreci devam edecek. Bildiğiniz gibi kural; 20'nin üzerinde imza toplayan kişi aday olabiliyor. An itibarıyla bu sayının katbekat üzerinde imza süreci yaşandı. Bir başka arkadaşımıza ilişkin an itibarıyla bir imza tarafımıza ulaşmış değildir. Sayı, cuma akşamı 17.00 itibarıyla bizlere ulaştığında duyuracağız. Ancak herhangi bir sorun yaşanmadığını sizlere iletmiş olayım" dedi.

'TÜSİAD BUGÜNE KADAR SUSMASIYLA ELEŞTİRİLEBİLİR'

Günaydın, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın yaptığı açıklamalar sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirerek, "TÜSİAD'ı düzenleyen mevzuatta 'kendi sınıfının çıkarlarını ve yararlarını korumak için basın açıklamaları ve toplantıları yapmak, kamuoyu raporları düzenlemek' gibi yetki ve görevleri var. TÜSİAD bugüne kadar susmasıyla eleştirilebilir, konuşması ile değil. Sadece TÜSİAD değil, Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşları, çevreci kuruluşlarından tutun da sanayi kuruluşlarına, sendikalardan tutun da memurların haklarını düzenleyen kurumlara, TOBB, TESK, Ziraat Odası, tüm bunları konuşmaya davet ediyoruz. 'Ziraat Odası çıkıp CHP'nin yararını, çıkarını savunsun' demiyoruz; çıksın, tarımın ve çiftçinin hakkını savunsun. TESK çıksın, esnafın hakkını savunsun. TOBB çıksın, iş insanlarının, KOBİ patronlarının hakkını savunsun" diye konuştu.

CHP KURULTAYI SORUŞTURMASI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nın 15 ay önce gerçekleştiğini hatırlatan Günaydın, "15 ay evvel bir meczup, 'Bu kurultayda birinin birine para verdiğine ilişkin elimde video kaydı var' dedi. Bu çerçevede bir tartışma başlatıldı. Meczup çağrıldı, 'Bu video kaydını göster' denildi. Doğal olarak elinde böyle bir şey yoktu. Şunu söyleyeyim; birinin birine para verdiğini gösteren bir video kaydı varsa ve bunu ortaya koyarlarsa, herkesten evvel bu kurultayın sakatlığı konusunun sözcülüğünü yaparım. Sıfır tolerans ile bu konulara yaklaşıyoruz; ama sen bu meczubun yaptığı başvuru üzerine 15 ay evvel soruşturma başlatacaksın. O soruşturma çerçevesinde itham edilen o il başkanımız, meczup hakkında suç duyurusunda bulunacak. O dosyayı 'belki lazım olur' diye içine hiçbir şey girmemesine rağmen 15 ay boyunca açık tutacaksın, sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Hamzaçebi'yi tanık olarak davet edeceksin, onlardan bir şey umacaksın. Onlardan alman gereken cevabı çok net bir şekilde alacaksın. 'Bizim öyle bir gözlemimiz yok, böyle bir ifade verme durumumuz yok' cevabını alacaksın. Sonra her gün, 'Bir gizli tanık bulduk' diye bunu kaşımaya gayret edeceksin. Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı bunun peşine düşecek. Bunun hukuki bir süreçle bağlantılandırılması mümkün değildir. Bal gibi CHP'yi karıştırmak için siyasi bir çaba var" dedi.