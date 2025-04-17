CHP Kurultayı İptal Davası 26 Mayıs'a Ertelendi - Son Dakika
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Politika

CHP Kurultayı İptal Davası 26 Mayıs'a Ertelendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

17.04.2025 16:49
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada taraf avukatları beyanda bulundu, duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi. Bugün yapılan ilk duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Davacı tarafların avukatları, ortada bir hukuksuzluk olduğunu, olağan kurultay ve burada alınan kararların sakat olduğunu ileri sürdü. CHP adına savunma yapan avukat Çağlar Çağlayan, "Bugün önümüzde Türk siyasi tarihi açısından tarihi bir duruşma var. CHP'nin son olağan kurultayından itibaren attığı her adımın iptalini talep edenler, adeta partiyi mahkeme eliyle yönetmek istemektedir. Türkiye, son günlerde yargı eliyle dizaynın örneği olacak pek çok hukuksuzluk yaşamıştır. Bu davaların açılma nedeni de aynı şekilde CHP'yi dizayn etme ümididir. Karşı taraflarca ortaya atılan davanın kabul gerekçeleri değil herhangi bir somut delile, görgüye dahi dayanmamaktadır. Dava dilekçelerinin tümünde 'Duyulmuştur, kamuoyuna yansımıştır' gibi bir davanın olgusu olmayacak ifadeler vardır" dedi.

Seçilmiş bir parti yönetiminin yaptıklarının geçersiz sayılmasının mümkün olmadığını söyleyen Çağlayan, "Bu işlemlerde yenilik doğurucu işlemler ortaya çıkar, geriye dönük iptal söz konusu olamaz. Kurultayın iptaline ilişkin YSK'ye yapılan başvuru da reddedilmiştir. Olağanüstü Kurultay'da da adaylık başvurularının yeterli şekilde yapılamadığı, kongre salonunun demokratik hakları engelleyecek şekilde küçük ve uygunsuz olduğu yönündeki itiraz da hem ilçe seçim kurulunca hem de YSK tarafından reddedilmiştir" diye konuştu. Çağlayan, davadaki tüm taleplerin reddedilmesini istediklerini beyan etti.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak soruşturma dosyasının son durumu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazılarak 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultaya ilişkin katılımcı listesi ile YSK'ye yapılan başvuruların ve iptal kararlarının istenmesine karar verdi. Duruşma 26 Mayıs 2025'e ertelendi.

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Çağlayan, magazinsel soruşturmaların dava dosyasına kazandırılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Bir kurgu üzerine yapılan tariflerin gerçeğe aykırı olduğunu anlattık ve olağanüstü kurultayın yapılma gerekçelerini, olağanüstü kurultayın yapılmasıyla bu kurultayın nasıl sonuç ifade ederek bu davayı konusuz bıraktığını tarif ettik. Söylediklerimiz bunlardan ibarettir. Bundan sonra mayıs ayının sonunda bir celse daha görülecek. Bu celsede de davanın reddedileceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Eda KOÇ-Kübra SONKAYA-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Kurultayı İptal Davası 26 Mayıs'a Ertelendi - Son Dakika

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