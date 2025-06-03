CHP Kurultayı'na Usulsüzlük İddianamesi Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

CHP Kurultayı'na Usulsüzlük İddianamesi Tamamlandı

03.06.2025 01:39
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CHP'nin 38. Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarıyla 12 kişinin 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Sona gelinen soruşturmada iddianame tamamlandı. İddianamede şüpheli sıfatıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 kişi yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 'müşteki' olarak gösterildi.

MARKET ALIŞVERİŞ KARTI DAĞITILDI İDDİASI

İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonunda, diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ederek, 4- 5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Savcılık, bu kapsamda bazı delegelere para verildiğini, bazılarına ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif ve taahhüt edildiğini kaydetti. Ayrıca bir kısım delege ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe yerleştirildiği, bazılarına ise çok sayıda market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

DELEGELERİNİN İRADELERİNİN FESADA UĞRATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddianamede, kurultayda oy kullanan bazı delegelerden, oy verdiklerine dair pusulaların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerinin talep edildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca, birinci tur oylamanın ardından ikinci tura geçişin geciktirildiği ve bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine dair gerçeğe aykırı açıklamalar yapıldığı iddia edildi. Tüm bu eylemlerle kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratıldığı, bu şekilde genel başkan adayı Özgür Özel'in seçimi kazanması için faaliyet yürütüldüğü ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin birlikte hareket ederek üzerlerine atılı suçu iştirak halinde işlediklerinin dosya kapsamından anlaşıldığı ileri sürülerek, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı'na Usulsüzlük İddianamesi Tamamlandı - Son Dakika

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