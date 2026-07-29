CHP Kütahya Teşkilatı’nda toplu istifa: 3 belediye başkanı ile birlikte Yeni Parti’ye katıldı - Son Dakika
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CHP Kütahya Teşkilatı’nda toplu istifa: 3 belediye başkanı ile birlikte Yeni Parti’ye katıldı

CHP Kütahya Teşkilatı’nda toplu istifa: 3 belediye başkanı ile birlikte Yeni Parti’ye katıldı
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CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve il yönetimi, ilçe başkanları ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve bazı ilçe belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı.

CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve il yönetimi, ilçe başkanları ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve bazı ilçe belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

CHP Kütahya İl Başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partilerinden istifa eden partililer, CHP Kütahya İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Grup, buradan yürüyerek Yeni Parti Kütahya İl Başkanlığı'na geçti.

Katılım kapsamında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ve Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu'nun Yeni Parti'ye geçtiği açıklandı.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal'ın ise parti değişikliği yapmayarak CHP'de görevini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Kütahya Teşkilatı’nda toplu istifa: 3 belediye başkanı ile birlikte Yeni Parti’ye katıldı - Son Dakika

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