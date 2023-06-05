Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın

05.06.2023 14:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ancak tutuklu olduğu için Meclis'te yemin edemeyen Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin etti.

ATALAY HAPİSTEN ÇIKARILMAYINCA YEMİN EDEMEDİ

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay ise tahliye edilmesine ilişkin dosyanın Yargıtay'da ilgili daireye gönderilmemesi sebebiyle yemin töreninde yer alamadı.

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay.

KILIÇDAROĞLU DA YAŞANANLARA KAYITSIZ KALMADI

Yaşanan olaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından bir çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır.

"ADALETTEKİ EROZYONU DURDURUN"

Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın
YORUMLAR (7)
  • Altan ozcelik40: Sen başkasını düşüneceğine önce kendi durumunu düşün bay bay kemal, emekli oldun artık, boş boş konuşma. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Emrin olur Kemal Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaşı da kavalayı da senin emrine çıkartırız. Haa unuttuk sanma khk lıları da çıkarırız Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Sengul Cetin: Allah aşkına sen hala konuşuyor musun. hiçbir şey yapmayıp kenardan sadece ortalığı karıştır sen. İnsan da biraz gurur olur da cekilir gider .Bu kadar yenilgi almışsın pess. demirtaş bile siyaseti bırakıp senden onurlu davrandı ya. Ki onu da hiç sevmem yani Cevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın - Son Dakika


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