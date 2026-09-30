CHP'li 5 belediye başkanı kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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CHP'li 5 belediye başkanı kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevk edildi

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası 5 belediye başkanının kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevk edildiğini açıkladı. Sarı, sevk edilenler arasında İstanbul Sancaktepe, Sarıyer, Kadıköy, Antalya Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarının bulunduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, reel sektörün döviz pozisyon açığı, akaryakıt fiyatları, enflasyon hedefleri ve fon piyasalarındaki gelişmeler üzerinden hükümeti eleştirdi.

Müslim Sarı, fon soruşturmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve davet ettiğini hatırlatarak, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Geçen hafta sonu Bolu Abant'ta milletvekilleriyle yaptıkları çalışma kampını MYK'de değerlendirdiklerini aktaran Sarı, Kılıçdaroğlu'nun yarın, yeni yasama yılı sebebiyle TBMM Genel Kurulu'na ve resepsiyona katılacağını duyurdu.

Sarı, CHP'li belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katılmasını eleştirdi. Bu konuda herkesin özeleştiri yapması gerektiğinin altını çizen Sarı, "Bu belediye başkanları CHP'nin tabanından oy alarak bir siyasal mühendislikle, siyasal yankesicilikle, siyasal hırsızlıkla hatta ahlaksızlıkla iktidar partisine giderken, bu belediye başkanlarımızı seçenlerin, referans olanların hiç mi günahı, kabahati yok?" diye sordu.

"Bazı belediye başkanlarımızla ilgili karar almak zorunda kaldık"

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının devamında parti olarak aldıkları bazı kararları şöyle aktardı:

"CHP üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse CHP'nin içinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diyemez. Etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşların partiyle yollarını ayırmasıdır, siyasal tercihlerini yapmasıdır. Bazı belediye başkanlarımızla ilgili karar almak zorunda kaldık. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı'nı tedbirli biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı süreci işletiyoruz."

Soru üzerine Sarı, İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir görevlendirmenin MYK'de gündeme gelmediğini söyledi.

Kaynak: AA
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