CHP'li Adayın Öcalan Açıklaması Sosyal Medyada Trend Oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'li Adayın Öcalan Açıklaması Sosyal Medyada Trend Oldu

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CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem'in seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri ve vatandaşların tepkisi konuşulurken, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, CHP'nin DEM Parti ile ilişkisini eleştirdi.

21.03.2024 10:55  Güncelleme: 11:02
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CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem'in seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir kahvehanede vatandaşlara "Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil. PKK falan yok, bitti o işler" dediği ardından da vatandaşların "Kandil'den oy isteyin" diyerek tepki gösterdiği sosyal medyada trend olan görüntüler hakkında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "DEM'lenen CHP zihniyeti bilinçaltını açığa vurmuştur. MHP Bursa teşkilatları olarak yozlaşmış ve DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan CHP zihniyetine teslim edecek tek bir ilçemiz yoktur" dedi.

CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' her gün yeni bir skandal söylemi ortaya çıkarıyor. CHP'nin adayları DEM Parti'ye yaranabilmek için terörü meşrulaştıracak akıl almaz söylemlerde bulunuyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde girdiği bir kahvede vatandaşlara Bölücü başı Öcalan ve Terör Örgütü PKK hakkında methiyeler düzen ardından da vatandaşlardan tepki gören CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem ve CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken, konu sosyal medya platformu X'te gündem olarak trend listesine girdi. Erdem ve CHP ise tüm öfkeye rağmen sessizliğini koruyor.

"DEM'lenen CHP zihniyeti bilinçaltını açığa vurmuştur"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı, eski bakan, tecrübeli siyasetçi(!) Şükrü Erdem, bilinçaltının dışa vurumuyla genel başkanı Özgür Özel ve DEM'li şurekası gibi Türk Devleti'ni suçlayıp terör örgütünü ve terörist başını masum göstermiştir. Bundan sonra takınacakları sözde Atatürkçü tavır ve samimiyetsiz mevsimlik milliyetçi söylemleriyle, konuyu örtbas etmeye çalışsalar da DEM'lenen CHP zihniyeti bilinçaltını açığa vurmuştur" dedi.

DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan bir CHP zihniyeti

"MHP Bursa teşkilatları olarak yozlaşmış ve DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan CHP zihniyetine teslim edecek tek bir ilçemiz yoktur" diyen Tekin, "Belediye Başkan Adayımız Ahmet Beygirci Mustafakemalpaşa'ya ve adıyla müsemma güzide ilçemize, Cumhuriyet değerlerine, geleneklerine bağlı, vizyoner ve dinamik kadrolarıyla Mustafakemalpaşalı'nın gönlünde taht kurmuştur. Muhabbetle, gayretle ve ilçemizin sorunlarına çözüm aşkıyla yola koyulmuştur. Mustafakemalpaşa'mızı terörist sevici, lümpen, halktan ve sorunlarından uzak, beyni çürümüş bu zihniyete teslim etmeyeceğiz" diye konuştu. - BURSA

CHP\'li Adayın Öcalan Açıklaması Sosyal Medyada Trend Oldu
Kaynak: İHA

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