CHP'li Ağbaba'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

29.04.2022 10:31
CHP'li Ağbaba'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP olarak her zaman işçilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP olarak her zaman işçilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, işçi ve emekçilerin alım gücünün her geçen gün azaldığını öne sürerek işçi ve emekçilerle açlığa, sömürüye ve güvencesizliğe karşı aydınlık Türkiye'yi inşa edeceklerini belirtti.

1 Mayıs'ta tüm örgütleriyle alanlarda olacaklarını aktaran CHP'li Ağbaba, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ta başta Taksim olmak üzere hiçbir yasağı kabul etmiyoruz. AKP'nin Taksim yasağı, emekçilerden ne kadar korktuğunu açıkça gösteriyor. Bunca yoksullaşmaya karşı hiç kimsenin ama en çok da işçilerin sesi çıkmasın istiyorlar. AKP'nin bu çabasının beyhude olduğunu gördük. Yılbaşından bu yana ülkenin dört bir yanında başta motokuryeler olmak üzere işçiler haklarını alana kadar kararlılıkla mücadele ettiler. Biz, CHP olarak her zaman işçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta kanlı 1 Mayıs'ta, emek mücadelesinde ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileri saygıyla anıyor ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda tüm işçi ve emekçilerin eşit, özgür ve insanca yaşayabileceği aydınlık bir Türkiye diliyorum."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, 1 Mayıs, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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