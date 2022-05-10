CHP'li Ağbaba'dan Engelliler Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en düşük engelli maaşının, asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, engellilerin en temel ihtiyaçlarından olan iletişim araçlarındaki vergiler ile engellilerin çalışma hayatında, emeklilik sürecinde yaşadığı sorunların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Engelli maaşları, bakım hizmetleri ve malzeme desteklerinin yeterli olmadığını savunan Ağbaba, engellilerin erişilebilirliğinin, toplumsal yaşama eşit ve adil katılımlarının sağlanmasını istedi.

Engellilerin maaş artışının da yetersiz olduğunu ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Engel oranı yüzde 40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu. Bir yıllık engelli maaş artışı yüzde 27'de kaldı. Yine engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2021 yılında 991,69 liraydı. 2022 yılında bin 264 lira oldu. Bu engel grubunda yer alan vatandaşlarımızın da bir yıllık maaş artışı yine yüzde 27 oranında kaldı. Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 70'e dayanırken engelli yurttaşlarımıza yapılan zamlar resmi enflasyonun nisan ayı itibarıyla yüzde 43 oranında altında kalmıştır."

Açlık sınırının 5 bin 300 lirayı geçtiğini, engellilerin açlığa terk edildiğini öne süren Ağbaba, "Ekmeğin fiyatının son bir yılda yüzde 85, ayçiçeği yağının yüzde 94, makarnanın yüzde 100, yumurtanın yüzde 109 arttığı, temel besin maddelerindeki enflasyonun pik yaptığı bu dönemde engelli yurttaşlarımız sadece kendilerine verilen yüzde 27'lik zamla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bazı özel tüketim ürünlerini sürekli kullanmak zorunda olan fiziksel engellilerin de bu malzemelerdeki fahiş fiyat artışı nedeniyle en temel ihtiyaçlarına ulaşamadıklarını belirten Veli Ağbaba, "En düşük engelli maaşı da asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba, engellilerin istihdam edilmesinin yasal bir hak olduğunu ancak engellilerin kendilerine tanınan bu haktan yararlanamadığını da öne sürerek, şunları kaydetti:

"Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre şu an engelliler için tahsis edilmesi gereken en az 7 bin 800 kadro boş durumda. Türkiye'de çalışmak her vatandaş için anayasal bir hak iken ne yazık ki engelli yurttaşlar için açılmış kadrolara gerekli atamalar yapılmamaktadır. Engelliler, kamu atamalarında da maalesef unutulmuş durumda. 12 bin engelli halen atama beklemektedir."