CHP'li Altay'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle, 24 Ocak'ta İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollarda, özel hukuk tüzel kişilerince işletilen otoyollarda ve İstanbul Havalimanı'nda ulaşımın sağlanamadığı gerekçesiyle soru önergesi verdi.

Altay, verdiği önergede, İstanbul'da meydana gelen kar yağışı esnasında kara yollarında ve İstanbul Havalimanı'nda ulaşım sağlanamadığı için vatandaşların mağdur olduğunun tespit edildiğini belirterek, Karaismailoğlu'nun yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

"İstanbul'da kar yağışının başlayacağı öngörülen saatlerde Ankara-İstanbul Otoyolunun Bolu Dağı mevkisinin ulaşıma açılması nedeniyle yaratılan tır trafiğinin, yaşanan sorunlarda etkisi olduğuna dair bir ölçüm ve tespit yapılmış mıdır?

24 Ocak günü söz konusu otoyolun Ankara-İstanbul yönünde trafiğe açılması ile gün içerisinde İstanbul'a giriş yapan tır sayısının, son 1 aylık sürede aynı saatlerde (12.00-18.00) giriş yapan tır sayısı ile bir karşılaştırma yapılmış mıdır?

İstanbul'da kar yağışı devam ederken, İstanbul'a ulaşım yolları üzerinde bulunan il valiliklerince alınan önlemler nelerdir?

Çevre il ve İstanbul valilikleri tarafından gerekli önlemlerin zamanında ve yeterince alındığını düşünüyor musunuz?

Meteorolojinin ısrarlı uyarılarına rağmen İstanbul'a giriş-çıkışların zamanında durdurulduğunu düşünüyor musunuz?

Özel otoyolları, TEM ve KGM tarafından işletmesinin, denetiminin ve müdahalelerin yapıldığı yollarda yaşanan eksiklikler ve görev-hizmet kusurları nedeniyle ilgili özel işletmelere, kamu yöneticilerine bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır? Özel oto yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza kaldıkları süre dikkate alınarak bir tazminat ödemesi yapılacak mıdır?

Ülkemizin ve İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olan ve yaşanan süreçte uçuşların gerçekleştirilemediği, yerli ve yabancı konukların mağdur edildiği, ülkemizin prestij kaybına uğradığı göz önüne alındığında ilgililer hakkında hangi tedbirler uygulanacaktır?

İstanbul Havalimanı İşletme Sözleşmesinde, yaşanan bu durumlara dair sorumluluklar ve cezai müeyyidelerle ilgili hangi düzenlemeler bulunmaktadır?

Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına aldığınız ve almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?"