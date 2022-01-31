Üye Girişi
CHP'li Altay'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi - Son Dakika

CHP'li Altay'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi

31.01.2022 13:30
CHP'li Altay'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle, 24 Ocak'ta İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollarda, özel hukuk tüzel kişilerince işletilen otoyollarda...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle, 24 Ocak'ta İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollarda, özel hukuk tüzel kişilerince işletilen otoyollarda ve İstanbul Havalimanı'nda ulaşımın sağlanamadığı gerekçesiyle soru önergesi verdi.

Altay, verdiği önergede, İstanbul'da meydana gelen kar yağışı esnasında kara yollarında ve İstanbul Havalimanı'nda ulaşım sağlanamadığı için vatandaşların mağdur olduğunun tespit edildiğini belirterek, Karaismailoğlu'nun yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

"İstanbul'da kar yağışının başlayacağı öngörülen saatlerde Ankara-İstanbul Otoyolunun Bolu Dağı mevkisinin ulaşıma açılması nedeniyle yaratılan tır trafiğinin, yaşanan sorunlarda etkisi olduğuna dair bir ölçüm ve tespit yapılmış mıdır?

24 Ocak günü söz konusu otoyolun Ankara-İstanbul yönünde trafiğe açılması ile gün içerisinde İstanbul'a giriş yapan tır sayısının, son 1 aylık sürede aynı saatlerde (12.00-18.00) giriş yapan tır sayısı ile bir karşılaştırma yapılmış mıdır?

İstanbul'da kar yağışı devam ederken, İstanbul'a ulaşım yolları üzerinde bulunan il valiliklerince alınan önlemler nelerdir?

Çevre il ve İstanbul valilikleri tarafından gerekli önlemlerin zamanında ve yeterince alındığını düşünüyor musunuz?

Meteorolojinin ısrarlı uyarılarına rağmen İstanbul'a giriş-çıkışların zamanında durdurulduğunu düşünüyor musunuz?

Özel otoyolları, TEM ve KGM tarafından işletmesinin, denetiminin ve müdahalelerin yapıldığı yollarda yaşanan eksiklikler ve görev-hizmet kusurları nedeniyle ilgili özel işletmelere, kamu yöneticilerine bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır? Özel oto yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza kaldıkları süre dikkate alınarak bir tazminat ödemesi yapılacak mıdır?

Ülkemizin ve İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olan ve yaşanan süreçte uçuşların gerçekleştirilemediği, yerli ve yabancı konukların mağdur edildiği, ülkemizin prestij kaybına uğradığı göz önüne alındığında ilgililer hakkında hangi tedbirler uygulanacaktır?

İstanbul Havalimanı İşletme Sözleşmesinde, yaşanan bu durumlara dair sorumluluklar ve cezai müeyyidelerle ilgili hangi düzenlemeler bulunmaktadır?

Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına aldığınız ve almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?"

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, TEM Otoyolu, İstanbul, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Altay'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi - Son Dakika


Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu         
13:25
Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya? Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?         
13:11
Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:39:52. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Altay'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement