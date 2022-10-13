CHP'li Antmen: "Mersin metrosu imza bekliyor"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Mersin metrosu, Hazine ve Maliye Bakanlığından çıkacak bir imzayı bekliyor. Proje, finansman, belediye meclisi kararı hazır ama bir tek imza aylardır atılmıyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 100 yıllık hayal olan Mersin metrosunun yapımı için çalıştığını söyledi.

Mersin metro yapımının, belediyenin öz kaynaklarıyla ilerlediğini, iktidarın metro konusunda ağır davrandığını savunan Antmen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Mersin metrosu, Hazine ve Maliye Bakanlığından çıkacak bir imzayı bekliyor. Proje, finansman, belediye meclisi kararı hazır ama bir tek imza aylardır atılmıyor. Belediye meclisinden alınan finansman kullanma yetkisinin kullanılmasına ilişkin bir imza atılmıyor. Mersin engelleniyor, Mersin aylardır tek bir imzayı bekliyor. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sesleniyorum: Bir imza için neden bekliyorsunuz? Atacağınız bir imza, eksik belge yok."