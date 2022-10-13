CHP'li Antmen: "Mersin metrosu imza bekliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Antmen: "Mersin metrosu imza bekliyor"

13.10.2022 11:50
CHP'li Antmen: "Mersin metrosu imza bekliyor"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Mersin metrosu, Hazine ve Maliye Bakanlığından çıkacak bir imzayı bekliyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Mersin metrosu, Hazine ve Maliye Bakanlığından çıkacak bir imzayı bekliyor. Proje, finansman, belediye meclisi kararı hazır ama bir tek imza aylardır atılmıyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 100 yıllık hayal olan Mersin metrosunun yapımı için çalıştığını söyledi.

Mersin metro yapımının, belediyenin öz kaynaklarıyla ilerlediğini, iktidarın metro konusunda ağır davrandığını savunan Antmen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Mersin metrosu, Hazine ve Maliye Bakanlığından çıkacak bir imzayı bekliyor. Proje, finansman, belediye meclisi kararı hazır ama bir tek imza aylardır atılmıyor. Belediye meclisinden alınan finansman kullanma yetkisinin kullanılmasına ilişkin bir imza atılmıyor. Mersin engelleniyor, Mersin aylardır tek bir imzayı bekliyor. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sesleniyorum: Bir imza için neden bekliyorsunuz? Atacağınız bir imza, eksik belge yok."

YORUMLAR
500
Engin Altay: Polisin Bir Asılsız İhbar ile Sözcü Gazetesi Muhabirinin Evini Koçbaşı ile Kırması, Hepimizin Düşünmesi Gereken Bir Haldir Engin Altay: Polisin Bir Asılsız İhbar ile Sözcü Gazetesi Muhabirinin Evini Koçbaşı ile Kırması, Hepimizin Düşünmesi Gereken Bir Haldir AK Parti'li Turan, CHP'li Erbay'ın, Genel Kurulda 'çekiçle cep telefonu kırmasına' tepki gösterdi AK Parti'li Turan, CHP'li Erbay'ın, Genel Kurulda 'çekiçle cep telefonu kırmasına' tepki gösterdi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Maliye, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Antmen: 'Mersin metrosu imza bekliyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Antmen: "Mersin metrosu imza bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement