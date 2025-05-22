CHP\'li Asu Kaya\'dan İYİ Partili vekilin skandal mesajına sert tepki: Gerekeni yaparım

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın fotoğrafını, partisinin il başkanları duyuruları için kullandıkları WhatsApp grubunda "Sana alacam bunu kral" notuyla paylaştı.

GÖREVDEN ALINDI, GÖREVDEN ALINDI

Mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Toktaş'a tepki yağdı. Bunun üzerine görüntülerin sahte olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Toktaş, görevinden alındı.

"BU PAYLAŞIMI YAPMAMIŞ OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

İYİ Parti'de yaşanan cinsiyetçi yazışma skandalı siyaseti sarsarken, adı geçen CHP'li Asu Kaya ilk kez açıklama yaptı. Kaya, "Taşıdığımız toplumsal ve siyasi sorumluluk gereği soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz ama umarım bu mesaj gerçek değildir" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kamuoyuna yansıyan skandal mesajla ilgili şunları söyledi:

"Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, kumpas olmuş bile olsa buna bir kadının konu edilmiş olması dehşet verici. Türkiye'deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama soruşturmanın sonucunu beklemek zorundayız."

Kaya, hem partisi hem de toplum adına bu tür cinsiyetçi yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP'li Asu Kaya, İYİ Partili Toktaş'ın skandal yazışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu! "Umarım gerçek çıkmaz"

"ÇUKUROVA KADINIYIM, GEREKENİ YAPMASINI BİLİRİM"

Açıklamasında mücadeleci kimliğine de vurgu yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir Çukurova kadınıyım. Gerekeni gerektiği şekilde ve en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama bu olayda hukuki ve siyasi süreçlerin tamamlanmasını beklemek gerek. Umarım gerçek çıkmaz bu. Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız."

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu görüntülerin ifşa olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı'nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim." açıklamasını yaptı.