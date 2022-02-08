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CHP'li Aytekin: "Balıkesir en yaşlı üçüncü il oldu" - Son Dakika

CHP'li Aytekin: "Balıkesir en yaşlı üçüncü il oldu"

08.02.2022 16:25
CHP'li Aytekin: "Balıkesir en yaşlı üçüncü il oldu"

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı verilerinde Balıkesir nüfusunun giderek yaşlandığını söyleyen CHP Milletvekili Ensar Aytekin, "gençler Balıkesir'i terk ediyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı verilerinde Balıkesir nüfusunun giderek yaşlandığını söyleyen CHP Milletvekili Ensar Aytekin, "gençler Balıkesir'i terk ediyor" diye konuştu.

Balıkesir'in genç nüfusun en çok göç ettiği iller arasında yer aldığını belirten Ensar Aytekin, Balıkesir'in Türkiye'de en yaşlı iller arasında üçüncü sırada olduğuna dikkat çekti. Genç nüfusun göç etmesini iş olanaklarının sınırlı olmasına bağlayan Aytekin, iş olanaklarının artırılması gerektiğini kaydetti.

"Balıkesir en yaşlı üçüncü il oldu"

CHP Milletvekili Ensar Aytekin şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde TÜİK Bölge ofisi tarafından Balıkesir nüfusuna ilişkin veriler açıklandı. Güncel nüfusumuz 1 milyon 250 bin 610 olarak ifade edildi. Balıkesir'imiz verilere göre yaşlı göçü alıp genç nüfusu göç veren bir il oldu. Balıkesir'imiz Türkiye'de en yaşlı üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

"Gençler Balıkesir'de yaşamak istemiyor"

Genç nüfusumuzdaki düşüşün temel sebebi, gençleri Balıkesir'de tutacak iş olanaklarının yetersizliği olarak öne çıkıyor. Üniversite eğitimi için şehir dışını tercih eden gençlerimiz, aldıkları eğitimden sonra Balıkesir'de iş bulamıyor. Daha çok mavi yaka olarak tabir edilen emek yoğun nüfusun olması ise kentimizin temel dinamiğini oluşturuyor. İlimizdeki genç nüfusa yönelik, istihdam arttırıcı politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Gençler Balıkesir'de yaşamak istemiyor. Ulusal İstihdam Politikasının Balıkesir için bir çözüm olmadığını üzülerek görüyoruz. Genç arkadaşlarımız Balıkesir'de aldıkları eğitime göre istihdam edilemiyor. Üniversite mezunlarının kafelerde, atanamamış öğretmenlerin inşaatlarda çalıştığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla nitelikli genç iş gücü şehri terk ediyor. Bir yandan Türkiye'de nitelikli uluslararası genç göçü yaşanırken, Türkiye'nin adeta bir modeli olan Balıkesir'de de nitelikli şehirlerarası göç yaşanıyor. ve genç nüfusumuzu kaybediyoruz. Baktığımızda, çoğu gencimiz Bursa, İstanbul ve İzmir'de kendilerine istihdam oluşturan alanlara yöneliyor" dedi. - BALIKESİR

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Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Aytekin: 'Balıkesir en yaşlı üçüncü il oldu' - Son Dakika


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