CHP'li Başarır: İçişleri Bakanı Yerlikaya Özür Dilemeli - Son Dakika
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Politika

CHP'li Başarır: İçişleri Bakanı Yerlikaya Özür Dilemeli

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan olaylar sonrası özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Başarır, yaşananları sert bir dille eleştirerek, 'Kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı' ifadesini kullandı.

20.11.2024 17:53
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ne demek kamera tokatlamak. Bizden özür dileyecek Ali Yerlikaya" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı açıklamada Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları değerlendirdi. Başarır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda istenmeyen olayların yaşandığını belirterek, " İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken sayın bakana kapıda bir soru sormak istedik. Sorumuz net; 'Siz bizi on gün boyunca vekilleri Esenyurt Belediyesine sokmadınız? Bu soruya cevap verin. Bir dakika kapıda beklemek nasıl duygu?' Biz bu şekilde İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Selam vermeden, ittirerek içeri girmek istedi. Kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı. Dokunduk mu, hakaret ettik mi? Kamera tokatlayan, bize saldırıp içeri gitmek isteyen kim; İçişleri Bakanı" diye konuştu.

Başarır, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı uyardığını söyleyerek, "Sakın onu (Süleyman Soylu) örnek alma dedik. Sonun Süleyman Soylu gibi olur dedim. Gel sunumu yap, vekiller eylemde, söylemde de bulunur. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısı yapıyor. Vekiller Esenyurt Belediyesi'ne alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Niye Esenyurt'a giremediler diye basın toplantısı yapmadı" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "özür beklediği" sözlerinin hatırlatılması üzerine Başarır, "Abdullah Güler beni aramış döndüm, 'Bakana saldırı göründü mü?' dedim, sustu. Hakaret gördün mü? Yok. Kamerayı ittiren o. Özür dileyecek bakan ve bizden özür dilemelidir. Hakaret varsa siz söyleyin, ben özür dileyeyim ama olmaz arkadaşlar. Burada bir sürü gazeteci var. Hepinize saygı duyuyorum, ne demek kamera tokatlamak. Bizden özür dileyecek Ali Yerlikaya" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Mahir Başarır, Basın Toplantısı, İçişleri Bakanı, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: İçişleri Bakanı Yerlikaya Özür Dilemeli - Son Dakika

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