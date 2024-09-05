CHP'li Başarır'dan Yemin Törenine Eleştiri: İnceleme Yapılmalı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Başarır'dan Yemin Törenine Eleştiri: İnceleme Yapılmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulu'nda askerlere yönelik yemin görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyenlerin problemli olduğunu ifade eden Başarır, Milli Savunma Bakanlığı'na seslenerek inceleme yapılmasını istedi. Başarır ayrıca, Türkiye'nin yönetimsel sorunlarına ve ekonomik hedeflerin tutmadığına dikkat çekerek, ailelerin eğitim masrafları karşısında zorlandığını belirtti.

05.09.2024 15:46
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine ilişkin, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen, asker, bürokrat, memur ya da çalışanlarda bir problem vardır. Bu teğmenlerle ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelenmeli." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos'ta MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde askerlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdıklarını, herkesin bununla gurur duyduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık bilgilendirme toplantısında "Bahse konu olay her yönüyle incelenecektir. Eğer kusur ihmal varsa personel hakkında gerekli soruşturma, inceleme yapılacaktır" denildiğini aktaran Başarır, "Buradan Milli Savunma Bakanına seslenmek istiyorum: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen, asker, bürokrat, memur ya da çalışanlarda bir problem vardır. Bu teğmenlerle ilgili inceleme yapılmasını isteyenler incelenmelidir. Bunun doğru olmadığına inanmak istiyorum." diye konuştu.

Başarır, teğmenlerin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 12 yıl sonra Türkiye'ye geldiğini belirten Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi'yi karşılamasının da uğurlamasının da muhteşem olduğunu söyledi. Başarır, "Ülkelerle olan ilişkilerinde Cumhurbaşkanı'nın iki dudağına ve hislerine dayanarak mı bu ilişkiler tesis edilecek? Madem 15 milyar dolarlık bir ticari ilişkin varsa 8 yılın kaybının hesabını vermek zorundasın. Çünkü biz sana ülkelerle olan ilişkilerinde şahsi davranma demiştik. O gün biz darbeciydik, sen demokrattın. Dün yolcu ederken bu şekilde yolcu ettin." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetilemeyen bir Türkiye var"

2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programın (OVP) açıklandığını anımsatan Başarır, OVP'ye göre 2024 yılı için yüzde 33 olan enflasyon hedefinin 41,5'e yükseldiğini hatırlattı.

Başarır, "Enflasyonda hedef 8,5 puan şimdiden şaştı, bunun bile tutması imkansız. Geçen yıl 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu şu anda 17,5'e çıktı. Büyüme oranları 2024 'te yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, 2025'te yüzde 4,5'ten yüzde 4'e, 2026'da yüzde 5'ten yüzde 4,5'e düştü. Yani kendi açıkladıkları hedefler tutmadığı gibi bunların da tutmayacağı bir gerçek." ifadelerini kullandı.

OVP'de emeklinin, çiftçinin, asgari ücretlinin, ezilen kesimin olmadığını savunan Başarır, "Neyin programını açıklıyorsun Sayın Bakan? Sen makamında TÜİK ile birlikte hazırlamış olduğun uydurma rakamlarla bu ülkeyi yönetemiyorsun. İşte hissedilen enflasyon, sanayide küçülme, hepsi ortada. Yönetilemeyen bir Türkiye var." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını anımsatan Başarır, ailelerin çocuklarını okullara yollayamadığını öne sürdü.

Ailelilerin kırtasiye giderlerini karşılayamadığını söyleyen Başarır, "2019'da ilkokuldaki bir öğrencinin okula başlama maliyeti 1800 lira iken bugün 19 bin 800 lira. Ortaokulda 2019'da bir öğrencinin okula başlama maliyeti 2 bin lirayken bugün 21 bin lira. Lisede bir öğrencinin okula başlama maliyeti 2 bin 200 lirayken bugün 22 bin 700 lira. Hangi enflasyonu konuşuyoruz?" diye sordu.

Bir gazetecinin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü programında kürsüye geldiği sırada "vatandaşlar alanı terk etmiş gibi haber servis edildiğine" ilişkin açıklamalarını sorması üzerine Başarır, şöyle konuştu:

"Biz en öndeydik. Bir hakaretlik oldu biz de şaşırdık. Ama Sivas milletvekili olan ve AKP Grup Başkanı olan Güler, 'onlar CHP'liydi' demiş. Güzel. Cumhur İttifakı olarak yüzde 75 oy aldığı bir ilde CHP'lilerin Cumhuriyet Meydanı'nda bu kadar kalabalık olduğunu kabul etmesi beni mutlu etti. Bence CHP'yi ya da medyayı suçlamaktansa bugün ülke neden bu durumda bir aynaya bakmaları lazım."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün görüşeceklerinin hatırlatılması üzerine Başarır, görüşmenin Can Atalay ile ilgili olduğunu belirtti. Başarır, "Aramızda olması gereken bir arkadaşımız şu anda cezaevinde. Can Atalay'ın burada olma sorumluluğunun kendisinde olduğunu Numan Bey'e hatırlatacağız. İçtüzük ve Anayasa net, Meclis toplanmalı. Salı günü Meclisin toplanmasını bekliyoruz. Anayasa göre hakkımız olan toplantı hakkını engellememesini söyleyeceğiz, uyarılarımızı yapacağız." dedi.

Bir gazetecinin, Anayasa Mahkemesinin, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşeceğini belirtmesi üzerine Başarır, "Anayasa'ya aykırı bu yasanın iptali gerekiyor. Esasını görüşecekse bir an önce öncelik olarak bunu alıp kararını vermelidir. Biz televizyonlarda, sosyal medyada artık kedilerin, köpeklerin katledilmesini görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulu, İnceleme, Politika, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan Yemin Törenine Eleştiri: İnceleme Yapılmalı - Son Dakika

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