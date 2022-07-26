CHP'li Başarır, ulaştırma ihalesi alan şirkete devleti dolandırmaktan el konulduğunu iddia etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul'da yol yapım ve tamirat ihalesi alan bir firmaya geçtiğimiz ay düzenlenen Demir Yumruk Operasyonu kapsamında el konulduğunu öne sürdü.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bağlantı yolu projesinin, 779 milyon liraya ihale edildiğini, itirazlar üzerine ihalenin iptal edildiğini ve yenilenen ihalenin 2 milyar 700 milyon lira bedelle bir başka firmaya verildiğini söyledi.

İhaleyi kazanan firmanın, Demir Yumruk Operasyonu kapsamında devleti dolandırdığı iddiasıyla el konulan 50 şirketten biri olduğunu ileri süren Başarır, "Sayın Ulaştırma Bakanı, ihaleyi verdiğin şirkete, Demir Yumruk Operasyonu'nda el konuldu mu? Tüm ihaleler açıklanırken bu ihalenin sonucunu neden açıklamadınız? İhaleyi verdiğin şirkete, devleti dolandırmaktan el konulmuş. Şirkete el konulduğuna göre bu yolu ve tamiratları Bakanlık olarak sen yapmak durumundasın." diye konuştu.

Başarır, İstanbul Havalimanı'nın 3 yıldır ertelenen kira bedelinin bu yılki diliminin ertelendiğini de ifade etti.