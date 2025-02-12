CHP'li Başarır: Ülke Erken Seçime Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Başarır: Ülke Erken Seçime Gidiyor

CHP\'li Başarır: Ülke Erken Seçime Gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ekonomik zorlukların artmasına dikkat çekerek erken seçim çağrısında bulundu. Ramazan ayındaki maddi sıkıntılara vurgu yaptı ve ülkenin felakete sürüklendiğini ifade etti.

12.02.2025 14:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ülke, adaletiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, dış politikasıyla bir felakete gidiyor. Bu sefaleti temizleyecek tek karar erken seçimdir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır; emekli, işçi ve memurların ramazan ayında ekonomik zorluklar yaşayacağını belirterek, "Bu yıl ramazan kolisi 529 lira, oysa aynı koli bu ucube sisteme geçmeden hemen önce 49 liraydı. Yani bin liraya 20 tane alınabiliyorken şimdi 5 koli alınabiliyor. Ramazan ayına bu ülkede ezilen kesim, emekli, işçi, memuru, buruk bir şekilde geliyor. Sofralar boş, insanlar bir kap çorba bile belki yapamayacak. İyi ki CHP'li belediyelerin kent mutfakları var, insanlar ancak karnını orada duyurabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığında, bu paranın çok kısa bir sürede eriyeceğini, açlık sınırının altına düşeceğini Meclis kürsüsünde sizlerle paylaşmıştık. Cumhuriyet altını, tam altın, asgari ücret. Bir Cumhuriyet altını bir asgari ücret etmiyor. Bunun mimarı Cumhurbaşkanı, bugün uçak konvoyuyla yurt dışında. Yarattığınız ülkeden memnun musunuz? Ülke adaletiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, dış politikasıyla bir felakete gidiyor. Ülke yangın yeri, bu ülkede bu pisliği, bu adaletsizliği, bu sefaleti temizleyecek tek karar erken seçimdir. Eğer bir parça vicdanın varsa o uçaktan Türkiye'ye inmeden bu kararı al, baharda sandığı getir. Her şey bitti, sizler, bizler, belediye başkanları şimdi de Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalkıyorlar. O yüzden doğruya, yanlışa, haklıya, haksıza halk karar versin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: Ülke Erken Seçime Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır: Ülke Erken Seçime Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.