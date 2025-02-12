CHP\'li Başarır: Ülke Erken Seçime Gidiyor

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ülke, adaletiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, dış politikasıyla bir felakete gidiyor. Bu sefaleti temizleyecek tek karar erken seçimdir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır; emekli, işçi ve memurların ramazan ayında ekonomik zorluklar yaşayacağını belirterek, "Bu yıl ramazan kolisi 529 lira, oysa aynı koli bu ucube sisteme geçmeden hemen önce 49 liraydı. Yani bin liraya 20 tane alınabiliyorken şimdi 5 koli alınabiliyor. Ramazan ayına bu ülkede ezilen kesim, emekli, işçi, memuru, buruk bir şekilde geliyor. Sofralar boş, insanlar bir kap çorba bile belki yapamayacak. İyi ki CHP'li belediyelerin kent mutfakları var, insanlar ancak karnını orada duyurabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığında, bu paranın çok kısa bir sürede eriyeceğini, açlık sınırının altına düşeceğini Meclis kürsüsünde sizlerle paylaşmıştık. Cumhuriyet altını, tam altın, asgari ücret. Bir Cumhuriyet altını bir asgari ücret etmiyor. Bunun mimarı Cumhurbaşkanı, bugün uçak konvoyuyla yurt dışında. Yarattığınız ülkeden memnun musunuz? Ülke adaletiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, dış politikasıyla bir felakete gidiyor. Ülke yangın yeri, bu ülkede bu pisliği, bu adaletsizliği, bu sefaleti temizleyecek tek karar erken seçimdir. Eğer bir parça vicdanın varsa o uçaktan Türkiye'ye inmeden bu kararı al, baharda sandığı getir. Her şey bitti, sizler, bizler, belediye başkanları şimdi de Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalkıyorlar. O yüzden doğruya, yanlışa, haklıya, haksıza halk karar versin" diye konuştu.