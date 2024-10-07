CHP\'li Başkan Durbay\'a Destek Gösterisi

Politika

Bir internet sitesinde yer alan köşe yazısında, aralarında ilişki olduğu iddia edilen Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e 81 ildeki partililerinden destek geldi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Kadına yönelik şiddetin bir türü olan psikolojik şiddet, sadece evlerin içinde değil siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur" dedi.

Şehzadeler Belediyesinin önünde toplanan vatandaşlar ve partililer Başkan Durbay'a destek verdi. Ellerinde pankart ve dövizlerle belediye binası önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak Başkan Durbay'ın yanında olduklarını belirtti.

CHP'li 81 il başkanı adına açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Gülşah Başkanımız gün geldi göz altına alınan genç yoldaşları için adliye önlerinde sabahladı, gün geldi partimize omuz vermek için çantasında bir kuru ekmek ile köy köy dolaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın en zor ilçelerinden biri olan Şehzadeler'de belediye başkan adayımız oldu. Örgütümüzle birlikte Manisa'da canını dişine takarak çalıştı; genç kız kardeşlerinin rol modeli, çocukların Gülşah ablası, Manisalıların evladı oldu ve imkansız denileni başararak genç yaşında Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi. Gülşah Durbay, kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Kadına yönelik şiddetin bir türü olan psikolojik şiddet, sadece evlerin içinde değil siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Söz konusu saldırı tüm kadına yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politiktir ve sistematik bir yapının sonucudur" dedi.

"İnsanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz"

Başkan Durbay'ın yakalandığı kolon kanseri sürecinde de yanında olacaklarını belirten Özalper, "Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde Türkiye'de birinci parti olduklarını ve iktidar yürüyüşüne devam edeceklerini belirten Özalper, "Genel Başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelebilecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne Genel Başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara ve onların kirli maşalarına kurban etmeyeceğiz. Halkımızın bizden beklediği gibi tek yürek olup çok çalışmaya devam edecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde mutlaka iktidar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor"

Başkan Özalper'in ardından konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Bu saldırının bir parçası olarak ben de maalesef tüm kadınlar gibi üzerime düşeni çok kötü bir zamanda aldım. Gerekli açıklamayı yapmıştım. Bu insanları konuşmaya değer bile bulmuyorum. Ama biz kadınlar sadece fiziksel şiddete maruz kalmıyoruz. Her daim başarılarımızı da lekelemek isteyen alçaklar oluyor. Ama onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağız. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte güçleneceğiz. Bugün onun da ne kadar altının dolu olduğunu gördüm" diye konuştu.

Başkan Özalper ve Başkan Durbay'ın konuşmaları sırasında sık sık duygu dolu anlar yaşadıkları ve gözyaşlarına hakim olamadıkları dikkat çekti.

Başlan Durbay adına düzenlenen destek toplantısına CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, partililer ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA