CHP'li belediye hakkında sendikadan suç duyusu - Son Dakika
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CHP'li belediye hakkında sendikadan suç duyusu

19.10.2022 11:10
CHP'li belediye hakkında sendikadan suç duyusu

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında yetkili sendika tarafından 'sendikal hakların kullanılmasını engelleme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında yetkili sendika tarafından 'sendikal hakların kullanılmasını engelleme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) seçilerek belediye başkanı olan Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında işçilerin 'sendikal haklarının kullanılmasını engelleme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla yetkili sendika olan Belediye İş Sendikası'nın Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspa tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Konu hakkında açıklama yapan Kaspar, CHP'li Başkan Çervatoğlu'nun 28 Eylül Çarşamba günü işçilerle düzenlediği toplantıda Belediye İş Sendikası'ndan istifa etmezlerse kovulacaklarına dair tehdit ettiğini iddia ederek, " Fındıklı Belediyesi'nde 28 Eylül 2022 Çarşamba günü akşam 16.30'da belediye başkanının yapmış olduğu toplantıda üyelerimiz tehdit edilmiştir. İşiyle, aşıyla, çocuklarının nafakasıyla işten atılmakla sendika değişmeye zorlanmışlardır. Arkadaşlarımıza sendikalarını değiştirmeleri, değiştirmedikleri takdirde gerekli işlemler yapılacak diyerek tehdit etti. Belediyenin su işleri bürosu ve muhasebe biriminin bilgisayarları kullanılarak arkadaşlarımız sabah saatlerinden itibaren peş peşe istifa ettirilmeye başlandı. Biz 3 Ekim Pazartesi günü Fındıklı Belediye Başkanı ve 3 arkadaş hakkında suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

"CHP İl Başkanı önce kendi belediyesinin işçilerini savunsun, sonra ÇAYKUR işçilerini"

"Kendisi açık açık sabah yapılan toplantıda arkadaşlara söylemiş, 'Herkes sendikasını değiştirecek' diyerek talimatı vermiş" ifadelerini kullanan Kaspar, şöyle devam etti:

"Ortada bir sendika yok, sendikacı yok. Sadece Fındıklı Belediye Başkanının diktatörlüğü var, faşizan baskıları var. Maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, ilçe başkanı, meclis üyeleri ve yöneticileri, 20 gündür bu işi düzeltmeye çalışmamıza rağmen bahaneler uydurdular. Biz de diyoruz ki, siz belediye başkanından mı korkuyorsunuz? Yoksa çıkar menfaat işleriniz mi var? Çıkar menfaat işleriniz var ise veya korkuyorsanız yarın Rize'de birileri milletvekili olacakmış, milletvekili adayı olacakmış, sizden değil milletvekili il başkanı, ilçe başkanı olamaz. Siz başka partileri eleştirip kendi partinizin belediye başkanına ses çıkaramayan zavallılarsınız. Sayın İl Başkanı Saltuk Deniz, kendi belediyelerinden olan Fındıklı Belediyesi'nde faşizan baskılara, belediye başkanının diktatörlüğüne son verdirsin. Ondan sonra ÇAYKUR işçilerinin veya Rize'deki vatandaşların haklarını savunsun" ifadelerini kullandı. - RİZE

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CHP'li belediye hakkında sendikadan suç duyusu CHP'li belediye hakkında sendikadan suç duyusu
Kaynak: İHA

Ercüment Şahin Çervatoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Fındıklı, Sendika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediye hakkında sendikadan suç duyusu - Son Dakika

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