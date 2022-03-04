CHP'li Çakırözer'den, Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki - Son Dakika
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CHP'li Çakırözer'den, Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki

04.03.2022 12:35
CHP'li Çakırözer'den, Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sputnik çalışanlarını "Rus devletine bağlı medya" ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki göstererek, "Gazetecileri, 'Geçmişte Sputnik'te çalıştı' ya da 'şimdi çalışıyor' diye fişlemek, damgalamak Putin ile mücadele etmek değil." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sputnik çalışanlarını "Rus devletine bağlı medya" ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki göstererek, "Gazetecileri, 'Geçmişte Sputnik'te çalıştı' ya da 'şimdi çalışıyor' diye fişlemek, damgalamak Putin ile mücadele etmek değil." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün gece Kiev'de CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldığını hatırlatarak Muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Rusya- Ukrayna savaşına değinerek Türkiye'de yayıncılık yapan Rusya menşeli kuruluşlar olduğuna işaret eden Çakırözer, "Sosyal paylaşım platformu Twitter, mesela Sputnik'te geçmişte ve şu anda çalışan gazetecileri fişledi. Gazeteciler o kurumda çalışır, bu kurumda çalışır ama gazetecilik yapmaya çalışır. Gazeteci arkadaşlarımız sanki 'Rusya yanlısı' gibi hedef gösterildi. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Çakırözer, "Rusya'nın işgaline tabii ki karşıyız ama gazetecileri 'geçmişte Sputnik'te çalıştı' ya da 'şimdi çalışıyor' diye fişlemek, damgalamak Putin ile mücadele etmek değil, tam tersine o meslektaşlarımızı hedefe koymaktır." ifadesini kullandı.

Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Çakırözer, sosyal paylaşım platformu Twitter'a, bu kararının yanlış olduğunu hatırlatmak istediğini belirtti.

"Gazetecilere saldıranlar en ağır cezaları almalı"

Gazetecilere yönelik baskı, engelleme ve tehdidin arttığını öne süren Çakırözer, şunları kaydetti:

"Her ay açıkladığımız raporlarda gazeteciye yönelik artan tehdit ve saldırılara dikkati çekerken maalesef bu ay bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını kaybetti. Azmettirenler halen bulunabilmiş değil. Şüphelilerin ifadeleri dahi avukatlara verilmiyor. Geçmişte bu tür saldırılar sonrasında açılan davalarda sonuçları üzülerek takip ettik. Mahkemelerin, saldırganların sudan gerekçelerini kabul ederek örgütlü saldırıları sadece adi suç çerçevesinde değerlendiriyor olması, bugün gelinen noktanın yani gazetecilerin artık öldürülüyor olmasının aslında en büyük nedenlerinden. Gazetecilere saldıranlar maalesef elini kolunu sallayarak aramızda dolaşabiliyor ve maalesef gazetecilere karşı yeni silahlı saldırılar, hedef göstermeler, tehdit etmeler her gün yaşanıyor. Artık bunun önüne geçilmesi için gerekli adımlar bir an önce atılmalı, saldırganlar adalete teslim edilmeli, en ağır cezaları almalı."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Vladimir Putin, Eskişehir, Twitter, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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