CHP'li Ediz Ün İstifa Etti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifa etmeyi talep ettiğini ve bu talebinin uygun görüldüğünü bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sayın Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi. - ANKARA