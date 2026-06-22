Özgür Özel Ekibi Meclis'te grup toplantısı ısrarını sürdürüyor - Son Dakika
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Özgür Özel Ekibi Meclis'te grup toplantısı ısrarını sürdürüyor

Özgür Özel Ekibi Meclis\'te grup toplantısı ısrarını sürdürüyor
22.06.2026 16:00  Güncelleme: 16:03
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CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, haftalık grup toplantısının TBMM'de yapılacağını duyurdu. Ayrıca İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirerek, parti içi hukuki süreçlere dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Bu hafta grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de eski MYK üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Milletle inatlaşarak siyasetin olmayacağını söyleyen Emre, "Parti yönetiminde ise parti üyelerine, delegelere, seçilmişlere rağmen kimsenin başarılı olma ihtimali yok. Tabii bu kapsamda yarın saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz. Dikkat edersiniz ki mutlak butlanla gelenler hiçbir yerde halkla buluşamıyor. Ama biz siyaset anlayışımız gereği sürekli olarak vatandaşlarımız, partililerimizle iç içe geleceği nasıl kurtarırız, nasıl kurgularız, ülkemizin gerçekten hak ettiği bir iktidar ve yönetime nasıl kavuştururuz diye çalışmaya devam edeceğiz. Mutlak butlan kararı ile göreve gelenler bir Parti Meclisi toplantısı yapacaklarını ilan etmişlerdi. Bakın biz partimizin tüzüğünü, Siyasi Partiler Kanunu'nu madde madde anlattık. Bu Parti Meclisi'nden 27 arkadaşımızın istifası ile birlikte ne karar alma ne toplantı yeter sayısına ne de Parti Meclisi'nin bir organ olarak varlığını sürdürebileceği sayının altına indiğini söyledik. Halihazırda en alt sınır 40 olması gerekirken şu an bu sayı 30'un altına indi" diye konuştu.

"İzmir İl Başkanlığımızda çok kötü görüntüler ortaya çıktı"

CHP İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını 'partiyi parçalamak adına atılan hamle' olarak değerlendiren Emre, "Diğer taraftan dün akşam İzmir İl Başkanlığımızda çok kötü görüntüler ortaya çıktı. CHP açısından İzmir bunu hak ediyor mu? Yani butlan yönetiminin verdiği hukuka aykırı atama ve oradaki çirkin görüntüleri hak etmiyoruz. Bakın CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi dışında 30 ilçenin 28'ini kazanmıştır. Bir ilde bir örgüt daha ne kadar başarılı olabilir? Kaldı ki şu an görevden alınan İl Başkanı Çağatay bey, 2025 yılında yapılan kongreler sonrasında, mahallelerden itibaren her delegenin katıldığı bir süreç sonucunda sağlanan mutabakatla ve geniş bir destek görerek İl Başkanı seçilmiştir. Bu insanları görevden almanızın hangi siyasi, hukuki ve ahlaki gerekçesi olabilir? Bu CHP'yi parçalamaya yönelik hamlelerden birisidir" dedi.

"Bugüne kadar yeni bir parti kurulması konusu hiçbir toplantıda konuşulmadı"

Emre, yeni bir partinin kurulup kurulmayacağına ilişkin soru üzerine, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ki; bugüne kadar yeni bir parti kurulması konusu hiçbir toplantıda konuşulmadı. Şunu konuştuk; parti ismi vesaire değil, hukukun geldiği noktaya ve verilen hukuksuz kararlara rağmen gerek Anayasa'dan gerek kanundan gerekse de tüzük karşısında haklarımız var, onları sonuna kadar kullanalım, sonucunu görelim. Parti Meclisi'nin düşmesi ne demek? Olağanüstü kurultay kararı almayı zaruri hale getiriyor. Yarıdan bir fazla imzanın toplanmasıyla olağanüstü kurultay kararı almak durumundasınız. Bunun önünde durabilecek hiçbir irade yok, bu konuda geçmiş dönemde yaşanan örnek kararlar var ya da bunun tersine bir karar yok. Biz tüm süreçleri işleteceğiz. Bu süreçlerde eğer işgal durumu devam ederse ki Genel Başkanımız bunu bir 'Felaket durumu' olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yol arayışları olacaktır ama bugün itibarıyla biz bunları konuşmadık. Biz CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız, halkımız, üyelerimiz, delegelerimiz bizim yanımızda" cevabını verdi.

Emre, ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevine döneceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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