CHP'li Gürer'den Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Gürer'den Çiftçilere Destek Çağrısı

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini ve tarımsal sorunlara çözüm önerdi.

20.02.2025 13:17
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının 2 yıl ertelenmesini ve faizlerinin silinmesini istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründe yaşanan sorunları anlattı.

Türkiye'de ciddi bir kuraklık tehlikesi olduğuna işaret eden Gürer, son yağan karın tarım kesimi için yararlı olduğunu, ancak ulaşımda yaşanacak sorunlar nedeniyle gıda ürünlerinin fiyatının artma ihtimaline karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'de 6,5 milyon ton patates üretildiğini anımsatan Gürer, ürünlerin depolarda kaldığını, sadece Niğde ve Nevşehir'de yaklaşık 600 bin ton patatesin satış beklediğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin artmasının patates üreticilerini de etkilediğine dikkati çeken Gürer, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alıp almayacağı henüz belli değil. Tüccar da gelmediği için bu patatesler eğer bir ay içinde satılmazsa çöp olacak. Gübreye, mazota, tohuma gelen fiyat artışları düşük satış fiyatıyla birlikte çiftçinin dengesini bozdu. Yeterli devlet desteğinin de patates çiftçisine verilmemesi nedeniyle patates üreten çiftçilerin 2024 yılı kara bir yıl oldu. 2025 yılında da depolardaki ürün için bir şey yapılmazsa çiftçi zor duruma düşecek." diye konuştu.

Gürer, çiftçiden kilosu 3 lira civarında alınan patatesin büyükşehirlerdeki marketlerde 20 liraya satıldığına işaret ederek, iktidarın, üretenin kazanamadığı, tüketenin ise çok yüksek fiyattan patatese eriştiği bu durumu değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'li Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMO derhal alıma başlamalı, fiyat dengesini sağlamalıdır. Çin'den pirinç getirerek halka satan TMO'nun, topraklarımızda yetişen patatesi alıp uygun fiyatta vatandaşa satmaması nedendir? İhracatın teşvik edilmesi, üreticilere doğrudan desteğin sağlanması, tarımsal borçların sürdürülebilir noktaya taşınması gerekiyor. Borçlu çiftçiler için kredi yapılandırılmasına gidilmelidir. Çiftçilerin mevcut borçlarının 2 yıl ertelenmesi, faizlerinin silinmesi ve çiftçiye destek verilmesi gerekir. Ayrıca çiftçilerin zararlarını karşılayacak bir tarım sigortası anlayışının geliştirilmesi şarttır."

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlara da değinen Gürer, tüm tarım ürünleri için gerçekçi üretim planlaması yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye topraklarının yanlış gübreleme ve ilaçlama nedeniyle tehdit altında olduğunu dile getiren Gürer, "Bu sorunların ivedilikle çözülmesi için yapılması gerekenlerin kağıt üzerinde kalmaması, pratiğe yansıtılması önemlidir. Ayrıca çiftçi eğitimine de yeterli destek ayrılmalı. Tarım kesiminin bu konudaki eksikleri giderilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

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