CHP'li Gürer, ekmek fiyatlarına zam yapılmamasını istedi - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekmeğe zam yapılmamasını isteyerek, "Vatandaşın tüketebileceği bir tek ekmeği kaldı. Devlet tarafından fırıncıların un fiyatındaki artış dengelenip karşılansın." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1980 yılından bugüne 5 milyon hektar tarım arazisinin yok edildiğini, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 800 bin çiftçinin ise çiftçiliği bıraktığını savundu.

Böylece Türkiye'nin ithalatçı bir noktaya evrildiğini ifade eden Gürer, "Tarım politikalarında gerçekçi uygulamalardan vazgeçiliyor, ekim yapana değil de arazisi olana destek veriliyor." diye konuştu.

Fırıncıların, un fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan Gürer, "Nasıl ki arpayı yurt dışından 4 bin liradan getirip, 2 bin 50 liradan piyasaya vererek, piyasayı iktidar dengeliyorsa, una gelen zammı da fırıncıların faturayı tebliğ ettikleri anda zam fiyatını devlet karşılasın. Ekmeğe zam yapılmasın. Vatandaşın tüketebileceği bir tek ekmeği kaldı. Ekmekle oynanmasın. Un fiyatlarından fırıncıya düşen yük neyse, devlet onu en az 1 yıl süreyle karşılayarak ekmek fiyatındaki artışı önlesin. Devlet tarafından fırıncıların un fiyatındaki artış dengelenip karşılansın." ifadelerini kullandı.