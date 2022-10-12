CHP'li Gürer: "Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz" - Son Dakika
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CHP'li Gürer: "Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz"

12.10.2022 10:34
CHP'li Gürer: "Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkeyi yönetenlerin tarımdaki sorunları çözmekten çok uzak bir anlayışta olduğunu savundu.

Tarımın her alanında çeşitli sorunlar bulunduğunu ileri süren Gürer, "Sürekli tarımın içinde olan kesimlerle görüşüyoruz. Her kesimde sorun var ancak kırsaldaki küçük aile tipi işletmelerde sorun daha derin. Büyük çiftlik ve işletmelerin en azından işin uzmanı kadroları var ve krediden hakkını aramaya kadar bilgili ve bilinçliler ancak kırsal küçük aile tipi işletmeler sahipsiz. İktidar, tarımda ne yaptığını bilmiyor. İktidarın yanı sıra ondan talimat alan konsey, birlik gibi kuruluşlar da kargaşa içinde." ifadelerini kullandı.

Artan maliyetler nedeniyle hayvancılığın geleceğinin de tehlike altında olduğunu iddia eden Gürer, "Eğer çiftçilik yapmıyorsa, hayvancılık yapan bir kişinin bundan sonra hayvanlarına bakabilme olasılığı da giderek zayıflıyor. Hayvancılık yapanların hepsinin ifadesidir; 'biz ne kadar yem verirsek hayvan da bize o kadar süt veriyor' diyor. Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz." dedi.

Gürer, gıdada kendi kendine yetemeyen ülkelerin sıkıntı yaşadığını, Türkiye'nin kendi kendine yetebilecek şartlara sahip havası, doğası, çiftçisi, insanı ve üretim kapasitesiyle bunları aşabileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Gürer: 'Hayvan refahını sağlayamazsanız süt ve et verimi de elde edemezsiniz' - Son Dakika

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