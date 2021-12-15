CHP'li Gürer: "Maliyetin altında taban fiyat, çiftçimizi bitirmenin adıdır" - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Maliyetin altında taban fiyat, çiftçimizi bitirmenin adıdır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, TBMM'de yaptığı konuşmada verdiği rakamların, "çiftçiye oynanan oyunun somut yansıması" olduğunu savundu.

Veriler kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamalarının da "ayrı bir skandal" olduğunu öne süren Gürer, "Gerçekleri çarpıtıp ortaya dökülen durum, Tarım ve Orman Bakanlığının nasıl yönetildiğinin de somut bir göstergesidir." diye konuştu.

Bakanlığın, çiftçi, besici, üretici ve süt inekçiliği yapanlara, bundan sonra da yararının olmayacağını ileri süren Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliyetin altında taban fiyat, çiftçimizi bitirmenin adıdır. Bakan, bakanlığına hakim olmadığı gibi sorunlardan da bihaber durumdadır. Bakanın konuşmasında, fiyatları verdiği bölümde kuraklık ifadesi hiç geçmemektedir. Arpa maliyetini 1 lira 85 kuruş açıklamış, bu yıl arpaya verilen taban fiyat 1 lira 75 kuruştur. İthal ettiği güne göre arpa için yurt dışına ödenen para da 4 lira 55 kuruştur. Kırmızı mercimek maliyet fiyatını bakan, 6 lira 23 kuruş açıklamıştır. Bakanlığın yani TMO'nun verdiği taban fiyat 5 liradır. Kırmızı mercimek piyasada şu anda 15 lirayı bulmuştur. Çiftçimizden çıktıktan sonra ürünün fiyatı üçe katlanmıştır. Bakanın nohut için açıkladığı maliyet 5 lira 19 kuruştur. Bakanlığın nohut için verdiği taban fiyat ise 4 lira 5 kuruştur. Serbest piyasada nohut tüccar tarafından 10 liradan satılmaktadır. Gübredeki değişim de çiftçinin belini bükmektedir. Ülke tarımında çok ciddi bir savrulma vardır. İthalata dayalı AKP tarım politikaları iflas etmiştir."