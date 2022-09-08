HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor - Son Dakika
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HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor

08.09.2022 15:42

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına İYİ Parti lideri Akşener "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" sözleriyle sert tepki göstermişti. Bu sözleri eleştiren HDP'li vekil Ebru Günay, "Akşener'in işi HDP'ye konum belirlemek değil. Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Tepki çeken açıklamaya İYİ Parti cephesinden peş peşe çok sert sözler söylendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" dedi.

"VAAT ETTİĞİN TEK ŞEY 90'LARIN KARANLIĞI"

HDP'den İYİ Parti'ye aynı şekilde çok sert yanıt geldi. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, İYİ Parti lideri Akşener'e ağır sözlerle yüklendi. Günay, "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır" dedi.

"HDP'Lİ ZATEN SENİN OLDUĞUN MASAYA GELMEZ"

Günay açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim. HDP'nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakıdır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek."

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Son Dakika Politika HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in 'Aynı masaya oturmayız' sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor - Son Dakika
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