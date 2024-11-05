CHP'li Halıcı: Gençlik Bütçesi Yetersiz

Politika

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin gençlerin sorunlarına çözüm üretmediğini söyledi.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğünü hatırlattı.

Bakanlığın bütçesinin gençler dahil edilmeden hazırlandığını savunan Halıcı, bütçenin gençlerin sorunlarına çözüm üretmediğini ileri sürdü.

Halıcı, bağımlılıkla mücadele için ayrılan ödeneğin 48 milyon lira olduğunu, bunun Bakanlık bütçesinin yüzde 0,02'sine karşılık geldiğini iddia etti.

Gençlik için bütçe istediklerini, yurt kapasitelerinin yetersiz olduğunu dile getiren Halıcı, "CHP iktidarında öğrenciler, sağlam, güvenli, insani yurtlarda barınma hakkına kavuşacaktır. Bunun örneğini merak edenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin, diğer belediyelerimizin açtığı yurtlara bakması yeterlidir." dedi.