CHP\'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Taziye Evi\'nin Temel Atma Töreninde Hemşehrileriyle Buluştu

Politika

DENİZLİ (İHA) – CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete girecek olan Taziye Evi'nin temel atma töreninde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Başkan Kepenek, Honaz'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde büyük bir eksik olarak belirttiği Taziye Evi'nin temel atma töreninde vatandaşlarla buluştu. Temel atma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İlçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve üyelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.

"Taziye evi ilçemizde çok büyük bir eksikti"

Cumhuriyet Mahallesi'nde Taziye Evi'nin temel atma törenini gerçekleştiren Başkan Kepenek yaptığı konuşmada, "Taziye evi ilçemizde çok büyük bir eksikti. Acılarımızı paylaşmak acılarımızı hafifletmek için böyle bir tesis sözü vermiştik. Aslında bir yıl önce ihaleye çıkmıştık ama ekonomik krizden dolayı giren olmamıştı. Honaz'da çalışma sesini inşaat sesini hiç eksik etmeyeceğiz. Honaz'da sizler için üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Taziye evi üzüntülü acılı ailelerin o acılarını birbirleriyle paylaşmak için çok değerli bir kurumlar. Yıllarca vatandaşlarımıza söz verildi fakat yerine getirilmedi. Biz söz verdik ve dört buçuk yıl içinde taziye evimizin temelini attık. Yağmurda karda çamurda evlerin önünde toplanıp acılarımızı paylaşıyorduk. Şimdi ise taziye evimizde acılarımızı paylaşacağız. 70 gün içinde tamamlanacak olan sosyal tesis taziye evimiz hemen sonrasında hizmete girecektir. Bugüne kadar yaptığımız tüm projelerin en büyük şahitleri siz kıymetli vatandaşlarımızsınız. 31 Mart 2024 tarihinde sandıklara gittiğimizde oy kullandığımızda Honaz'ın huzuru için hep birlikte yaşamaya devam edeceğimize söz veriyorum. Taziye evimizin hayırlı olmasını ve bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak projenin temeline ilk harcı attılar.

Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Tesisi (Taziye Evi) projesi yaklaşık bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek. 285 metrekare kapalı alan içinde taziye salonu, mescit, görevli odası, mutfak ve ayrıca kadın taziye odası da yer alıyor. 465 metrekare yeşil alan ve otoparka da sahip olacak Sosyal Tesis (taziye evi) projesinin 75 gün gibi bir sürede hizmete açılması planlanıyor. - DENİZLİ