CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür - Son Dakika
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CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür

20.06.2022 10:07
CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek'in, bazı medya kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı sansür tepki topladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek'in, bazı medya kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı sansür tepki topladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşanan üst yapı sorunlarıyla ilgili olarak yapılan haberlerin, medya kuruluşlarında yer almasının ardından CHP'li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tepki toplayan bir karara imza attı. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan basın kuruluşlarının yaptığı haberleri ihbar olarak kabul etmesi beklenen Başkan Yüksel Kepenek, bu medya kuruluşlarının belediye faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılması için kurulan haberleşme ağlarından çıkartılması talimatını verdi.

Başkan Kepenek'in talimatıyla bazı medya kuruluşlarının haberleşme ağından çıkartılarak sansür uygulanması tepkileri de beraberinde getirdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Kepenek, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: CHP'li Honaz Belediyesinden basına sansür - Son Dakika
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