Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı.
2019 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen ve 11 ay sonra görevden el çektirilen Aydar, 2024 Mahalli idareler seçiminde kazandı. Mazbatasını alarak göreve başlayan Kadir Aydar, belediye önünde toplanan binlerce Ceyhanlıya hitap etti.
Başkan Aydar, " Adana'nın 9 ilçesi bizim. Adana bizim, dağ bizim deniz bizim. Ama daha önemlisi Türkiye bizim. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
112 mahallesinde biz varız
Bundan sonra Ceyhan'ın 112 mahallesinde varlıklarını ve hizmetlerini yoğun şekilde hissettireceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Burada halkımızla birlikte Ceyhan'ın ittifakını kurduk ve seçimi kazandık. İttifakımıza gönül bağıyla destek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bizim kapımız hiçbir ayrım yapmadan tüm halkımıza açıktır. Ceyhan Belediyesi sizindi, ben emanetinizi teslim aldım. Bundan sonra ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimse olmayacak. Bizler sevgiyle, saygıyla ve barış dilini kullanarak buralara geldik. Bundan 112 mahalleme eşit hizmet götüreceğim" diye konuştu. - ADANA
Son Dakika › Politika › CHP'li Kadir Aydar Ceyhan Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kadir Gecesi'nde ilçede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Başkan Mehmet Bayram vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Yeni seçilen başkan Mehmet Bayram'a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kısa süreli bir kriz yaşandı. İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından yürüyüşüne devam etti.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
Adil Bayındır, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Beyşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Bayındır, mazbatasını Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tarık Çulha'dan aldı. Bayındır, önemli projelerin başlamasını heyecanla beklediğini belirterek, 'Kazanan Beyşehir oldu. Şimdi, 'Nerde kalmıştık.' diyerek önümüze bakıyoruz.' dedi.
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