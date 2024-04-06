CHP\'li Kadir Aydar Ceyhan Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı.

2019 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen ve 11 ay sonra görevden el çektirilen Aydar, 2024 Mahalli idareler seçiminde kazandı. Mazbatasını alarak göreve başlayan Kadir Aydar, belediye önünde toplanan binlerce Ceyhanlıya hitap etti.

Başkan Aydar, " Adana'nın 9 ilçesi bizim. Adana bizim, dağ bizim deniz bizim. Ama daha önemlisi Türkiye bizim. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

112 mahallesinde biz varız

Bundan sonra Ceyhan'ın 112 mahallesinde varlıklarını ve hizmetlerini yoğun şekilde hissettireceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Burada halkımızla birlikte Ceyhan'ın ittifakını kurduk ve seçimi kazandık. İttifakımıza gönül bağıyla destek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bizim kapımız hiçbir ayrım yapmadan tüm halkımıza açıktır. Ceyhan Belediyesi sizindi, ben emanetinizi teslim aldım. Bundan sonra ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimse olmayacak. Bizler sevgiyle, saygıyla ve barış dilini kullanarak buralara geldik. Bundan 112 mahalleme eşit hizmet götüreceğim" diye konuştu. - ADANA