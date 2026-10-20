CHP'li Karaoba, Bağbaşı'ndaki GES'in 5 bin hayvanı etkileyeceğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP'li Karaoba, Bağbaşı'ndaki GES'in 5 bin hayvanı etkileyeceğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Bağbaşı köyüne yapılması planlanan GES projesinin hayvancılığa zarar vereceğini öne sürdü. Karaoba, proje alanında 5 bin hayvanın otladığını ve 8 çeşmenin bulunduğunu belirterek GES'in yapılmaması için yargı yoluna başvurduklarını söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'a bağlı Bağbaşı köyüne yapılması planlanan güneş enerjisi santralinin (GES) hayvancılığa zarar vereceğini öne sürdü.

Karaoba, Meclis'teki basın toplantısında, Bağbaşı köyünde yaşayanların, köye yapılması için alınan GES projesi iznine karşı çıktığını söyledi.

GES'in yapılacağı alanda 5 bin hayvanın otlandığını belirten Karaoba, "Daha önce 40'a yakın su kanalının olduğu, şu an milletin hayvanlarını sulattığı 8 çeşmenin bulunduğu bir güzergah ve geniş bir alan. Biz buraya geçen yıl da gittik ve dedik ki 'buraya GES yapmayın'. Köylünün hayvancılığını bitirecek bu alana GES yapılmaması için çok ısrar ettik." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjilere karşı olmadıklarını anlatan Karaoba, "Birilerinin ekmeğini elinden almak, birilerinin hayvancılığını bitirmek, belki de 300 yıldır oradaki vatandaşların kendilerine emanet kalan topraklarına, suyuna göz dikmenin doğru olmadığını dile getiriyoruz. Biz bunları anlattık ama buna rağmen şirketler bu mücadeleyi bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Karaoba, Bağbaşı'na GES'in yapılmaması için yargı yoluna başvurduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiMilletvekiliAli KaraobaPolitikaGüncelEnerjiÇevreYargıUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Dünyaca ünlü banka Antalya’daki şubesini kapattı Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
14:04
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak İşte dillendirilen rakam
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
13:58
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak İşte cevabı
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:19:58. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'li Karaoba, Bağbaşı'ndaki GES'in 5 bin hayvanı etkileyeceğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei