CHP'li Kaya'dan Hayvancılık Uyarısı

Politika

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye'nin hayvancılık alanındaki sorunlarına çözüm üretilmediğini ifade etti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yıllar içerisinde et alacak gücü olmayan vatandaş sayısında artış yaşandığını söyledi. Kaya, "Türkiye'nin hayvancılık alanındaki sorunlarını bertaraf edecek kalıcı çözümler konuşmak varken günü kurtarmaya yönelik aksiyonlar görüyoruz." dedi.

Et ithalatına harcanan dövizin Türkiye'nin yerli üreticisini desteklemek ve hayvancılık altyapısını geliştirmek için kullanılması gerektiğini belirten Kaya, "İthalat, hem ülkemizin dışa bağımlılığını artırıyor hem de döviz rezervlerimizi eritiyor. AK Parti'nin 'büyüyelim de nasıl olursa olsun' anlayışı üretim ekonomisini arka plana atmış, tarım ve hayvancılık gibi stratejik bir sektörü plansızlığa kurban etmiş, ülkemizi bir tüketim ekonomisi haline getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, belediyelerin açtığı kreşlerle ilgili yazısını eleştirdi.