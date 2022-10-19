Kaya, "2 Kasım'a kadar sorunlar çözülmezse 2 Kasım'da öğretmenler, 'İş bırakacağız' diyorlar. Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin iş bırakma kararını sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › CHP'li Kaya: 'Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz' - Son Dakika

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