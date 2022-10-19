CHP'li Kaya: "Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Kaya: "Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz"

19.10.2022 16:29
CHP'li Kaya: "Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin, sorunlarının çözülmemesi halinde iş bırakmaya hazırlandığını belirterek, "Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin iş bırakma kararını sonuna kadar destekliyoruz.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin, sorunlarının çözülmemesi halinde iş bırakmaya hazırlandığını belirterek, "Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin iş bırakma kararını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

CHP'li Kaya, eğitim sendikalarının, Meclis'teki komisyon görüşmelerinde, düzenlemenin, taleplerini karşılamadığını söylemesine rağmen teklifin yasalaştığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, "Biz sınav olmasın dedik, öğretmen sendikaları ayağa kalktılar, 'kabul etmeyiz' diye açıklama yaptılar." dediğini anlatan Kaya, "Eğitim sendikaları 14 Ekim'de Başkent Öğretmenevinde büyük buluşma gerçekleştirerek Mahmut Özer'in yalanını ortaya çıkardılar." ifadesini kullandı.

Buluşmaya katılan 14 eğitim sendikasının taleplerini okuyan Kaya, Özer'e, "Öğretmenlerin sesini duymak istiyorsan öğretmenler odasına kulak ver. Öğretmenlerin sesini duymak istiyorsan, öğretmen sendikalarının bu bildirisini okumamışsan oku." diye seslendi.

Kaya, "2 Kasım'a kadar sorunlar çözülmezse 2 Kasım'da öğretmenler, 'İş bırakacağız' diyorlar. Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin iş bırakma kararını sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Milletvekili, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz' - Son Dakika

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